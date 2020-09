‘Ik was docent, maar ben nu een proefkonijn’

Leerlingen van het Mendel College dragen een mondkapje op de eerste schooldag. Beeld ANP

Als mij nu gevraagd wordt wat mijn functie is, moet ik toegeven dat dit sterk aan verandering onderhevig is. In het oude normaal was ik docent, tijdens de lockdown werd ik thuiswerker en momenteel functioneer ik als proefkonijn.

De scholen zijn weer open en mijn klassen bestaan merendeels uit ruim dertig leerlingen. Deze leerlingen lopen allemaal rond in het schoolgebouw. De 1,5 meterregel is moeilijk te hanteren op de overvolle gangen en de niet zo brede trappen.

In mijn lokaal heb ik een ruimte afgetapet, zodat leerlingen wel afstand moeten houden. Dacht ik! Het feit dat pubers graag grenzen opzoeken en deze ook met verve overschrijden, houdt in dat dit ook gebeurt in mijn leslokaal.

Dan maar een mondkapje of spatmasker voor. Het werken met een mondkapje is wel benauwd, mede doordat het aircosysteem niet aan kan vanwege RIVM-voorschriften. Het spatmasker is ook niet alles: ik hoor mijzelf heel goed, maar ben minder goed verstaanbaar voor mijn leerlingen. Zodoende wordt er een beroep gedaan op mijn stembanden, wat ik ’s avonds verontrust aanzie voor coronaverschijnselen.

Premier Rutte gaf aan dat er maatregelen zullen komen als zich meer besmettingen voordoen bij docenten. Verder hoeven leerlingen geen afstand van elkaar te houden, maar wel 1,5 meter afstand van de docent.

Ik heb geen idee of pubers hebben gekeken naar de persconferenties. Als dit zo is, lijden ze allen aan geheugenverlies. Regelmatig bots ik met een leerling, en dan bedoel ik dit niet figuurlijk. De overheid promoot enerzijds 21ste-eeuwse vaardigheden, anderzijds worden ze nauwelijks ingezet voor het hybride lesgeven en/of digitaal onderwijs.

Uiteraard begrijp ik dat een band krijgen met je leerlingen van groot belang is, maar gezondheid is ook heel belangrijk. Buiten het feit dat ik mij begeef tussen de jongeren, de groep waarin de besmettingen oplopen, wordt mijn geestelijke gezondheid ook op de proef gesteld vanwege alle spanningen die de coronamaatregelen met zich meebrengen.

Mijn werk in het oude normaal is in het heden veranderd in een abnormaal gebeuren. Ik waag mij in feite in een soort experimentele game, waarin ik de lopende massa probeer te ontwijken: ‘Bam! Game over, rabbit’.

Kymberley Droste, Amsterdam