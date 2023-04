De zwakke plek.

Iedereen heeft hem. Dat weet men in het Pentagon ook. In Moskou zijn ze zich daar eveneens van bewust.

Ik heb vele zwakke plekken. Mijn vrouw, mijn kleinkinderen, mijn hond. Dreig met het pijnigen van Koos en ik vertel alles.

Intussen weten we ook dat niets geheim kan blijven.

Een geheim is slechts veilig bij één persoon en zelfs dat niet.

Wat doe je dan met militaire geheimen?

Ontvoer het kleinkind van generaal Pentagon, dreig vervolgens met marteling en je zou het de generaal zelfs kwalijk kunnen nemen als hij níét alles zou verraden.

Wat ik merkwaardig vind aan de geheime militaire operaties van het Pentagon die zijn gelekt, is dat het er zo veel zijn.

Ooit sprak ik met een ex-BVD’er en die had het over the need to know. Je weet alleen datgene wat voor jou van belang is en niet meer. Als je dus iets verraadt, is het nooit veel. Alleen het opperhoofd is van alle operaties op de hoogte. Maar ook daar kent hij niet alle nuances van.

Kortom, ik wantrouw de gelekte nieuwe Pentagon Papers. En waarom, als Rusland ze had, heeft het ze openbaar gemaakt? Zulke geheimen kun je toch het beste zelf ook geheim houden? Dan weet de vijand niet wat jij weet.

Stel dat er bij het Pentagon echt een mol zit die de beschikking heeft over al die documenten (vind ik dus raar, maar goed). Dan kan het zelfs zo zijn dat er in Moskou eveneens een mol zit die denkt: ik zet alles maar snel op internet, dan weet Amerika in elk geval dat er een mol onder hen is.

In de vorige eeuw dacht men dat de geheime idealisten de gevaarlijkste waren. ‘Ik ben wel directeur van de AIVD, maar eigenlijk is de Chinese leider Xi mijn echte baas omdat ik zo weg ben van zijn autocratische bewind.’

Ik denk niet dat idealisme een gevaarlijker spion van je maakt. Hoogstens denk je: ik verricht een goede daad door te spioneren, ik heb geen morele bezwaren. Maar ook degene die het doet om seks of om geld om een huis op Ibiza of de studie van de kinderen te kunnen betalen, heeft geen morele bezwaren.

Wie niet in God gelooft, mag van Hem stelen en verraden wat hij wil.

Een spion is een soldaat aan de verkeerde kant.

Nobele motieven om te spioneren zijn motieven die je worden wijsgemaakt.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.