Dus, op de valreep: opnieuw alles tot een halt gebracht

Toch wéér een vol hart, maar lege stad

En nergens onverwachte routes in de rafelige nacht

Geen oerknal die je overkomt

Geen samensmelting waar je zomaar in belandt

Nee, niets van alles waar je naar verlangt:

Een dans, een vreemd bed, verkeerde afslag, een kans

op iets dat niemand van tevoren heeft bedacht

En nergens, ook niet op de hoek van de Elandsgracht

Klinkt een laveloze derderangs Shaffy die luidkeels lalt

Nee, het is echt stil in Amsterdam

Nu de tweede ijskoude winter valt.

En ik vergeten ben hoe dat rook: op pad, zonder plan

Door wemelend binnengebied, een vol café

Vonkend, vloeibaar haast, traag en klam,

Zonder looproutes of gepaste afstand,

Een omhelzing, een stevige hand

Vertel me hoe het rook, de geur, de klank

Die kleine massa van krioelende lijven

Ik weet het niet, ik moet weer binnenblijven.

Toch loop ik buiten, nergens in het bijzonder naartoe

Ik houd de moed erin, maar doe alsof

Ik lijk wel monter, maar ben doodmoe

Net als jij ploeg ik door de dichte mist

Met groeiende twijfel: heb ik me vergist?

Nee, het is niet meer zoals toen het pas begon

De bedden liggen vol, maar wie klapt er nu nog op zijn balkon?

Elke kreet is een bezwering, overal slecht zicht

Elke nieuwe belofte heeft net minder gewicht

Dus loop ik hier, allang niet meer zo doelgericht

Volhardend, maar aarzelend, op de tast

Op zoek naar een anker, licht, houvast.

Let ik een tel niet op: lig ik plat op mijn bek, eigenwijs.

Ik zag het niet, maar de stoep is van spekglad ijs.

En ergens twee straten verderop steekt iemand in naam der vrijheid de Dam in de fik

Een paar proleten zijn met skistokken op hun rug uitgevlogen

Wie maakt ze wat, na hen de zondvloed, zij moeten niets, zij mogen.

Lig ik hier, hoofd op de grond.

Waar schoot ik dit jaar raak?

Waar was ik zelf te luid?

En snelde het oordeel mijn open blik vooruit?

Ik wacht hier. Net als jij.

Op de onherroepelijke komst van een nieuw getij

Een broeierige winter: hij voelt ver weg, maar ik droom hem dichtbij.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft elke zaterdag een column voor Het Parool.