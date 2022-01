‘Ik vond het wel lekker dat ik een keer niet naar Arie Boomsma’s mannentepels hoefde te kijken’

Gisteren sprak ik De Echte Amsterdammer, vlak naast het beeld van Manke Nelis. Hier een samenvatting.

“(…) Wat ik daarvan vind, dat Het Parool nu een ochtendkrant is? Ja, dat was een klap. Ik heb meteen Dikke Tonnie uit zijn nest gebeld. Heb je het al gehoord, Het Parool is een ochtendkrant geworden! Nou meteen paniek natuurlijk. Huilen enzo. Eerst die corona en dan dit. Een ochtendkrant! Wat moesten we nu ’s avonds doen, nee natuurlijk niet, gek, wat boeit het mij een moer wanneer ik die krant in de kattenbak sta te snipperen. Denk je dat Siepie er minder om kakt? Die gaat net zo makkelijk boven jouw column hangen.”

“(…) Ja, ik heb hem gezien zondag, die demonstrerende gek in concentratiekampkleding. Ik dacht eerst dat hij zich had verkleed als Peppie van Kokkie of andersom. Ik op hem af, over mijn schouder gegooid en toen heb ik thuis samen met Analfabete Dikkie met een breinaald het woord ‘Anne’ in zijn onderarm getatoeëerd. Als bijna dode Jood demonstreren tegen een prikje is natuurlijk ziek, maar dan gaan we het ook echt goed doen. Geen half werk.”

“(…) Ja, Arie Boomsma, ik heb het gezien. Die deed iedereen de groeten vanuit de Loosdrechtse Plassen, met alleen dat Christus-hoofd van hem boven water. Ik vond het juist wel lekker dat ik een keer niet naar zijn mannentepels hoefde te kijken. Ik zwom vroeger ook vaak naakt door de gracht, met een afhaalmaaltijd Chinees boven op mijn hoofd gebonden. Echte Chinees, dus een bak vol Hollands vlees met gestolde rode gembersuiker eroverheen en niet wat je nu vreet bij de Chinees.”

“(…) Luister nou. Ik kom laatst bij De Chinese Muur. Die heette opeens Organic East Tasting Experience. Ik zeg tegen die Chinees, nou, pik, verras me maar. Ik zwem naar huis, ik trek dat papier van het eten, liggen er Zes Kwarteleitjes Uit De Provincie Che Suan voor me. Met een flintertje Bermgras Uit Hau Mai. Waanzin. Ik wil mijn oude Chinees terug. Die dachten: weet je wat, frituren we toch een banaan als die Hollanders dat Chinees vinden, kan ons het rotten.”

“(…) De nieuwe regering? Ja, man, dolblij. Eindelijk. Je zit toch te wachten. Iedere dag die onzekerheid. Gaat het lukken, gaat het niet lukken. Ik heb een jaar op mijn nest gelegen. Verlamd. Zo zat dat in mijn kop. Het gewone leven pas weer oppakken als er een regering is. Dus ja, ik ben blij. Heel blij. We kunnen weer verder. Geen idee met wat, maar alles komt weer goed.”

