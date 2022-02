Eergisteren gingen we op het strand uitwaaien. De zieken en de doden moesten uit onze hoofden.

De golven toonden hun dreigende happende bekken. Soms spuugden ze iets uit: stenen, touw, plastic. We voelden de naderende storm.

Soms denk je dat de storm in je hoofd zal verdwijnen door daadwerkelijk je kop in 9 Beaufort te gooien, maar dat is een misverstand, merkte ik gisteren. Er was bijna niet tegen de stromwind in te lopen. Ik voelde me lullig oud toen ik bijna omver geblazen werd.

Ooit kwam mijn oom Daisy zo aan zijn einde. Hij liep van het station naar huis, ontmoette een stoot van een wind, kwam met zijn hoofd op de stoep terecht en liep leeg.

Ook herinnerde ik mij de jongen van school met de rare naam: Bengt. Bengt liep met zijn moeder op straat en kreeg een dakpan op zijn hoofd. “Beng!” zei Bart zacht tijdens de rouwbijeenkomst met alle klassen. Door mijn tranen heen kon ik mijn lachen nauwelijks inhouden. Het zijn gebeurtenissen die in je hersens zijn geschroefd.

Terwijl ik tussen de regendruppels door vergeefs probeer de windhozen te zien aankomen, krijg ik een sms van mijn dochter dat ze ook ‘positief’ is. De hele familie ligt nu ziek thuis. Ik vloek tegen de wind in, maar die gaat niet liggen.

Dan hoor ik brandweerauto’s, ambulances. Mijn mobiel gaat en een vriend die lekker thuis zit, vraagt mijn mening over enkele internationale politieke kwesties en of ik een oplossing weet voor het wereldraadsel – nou ja, bij wijze van spreken.

“Die wind,” zegt hij, “blaast de laatste resten corona het land uit. Over een week geven ze alles vrij.”

“Ik word juist tegen de mensen opgeblazen met die wind. Het is onmogelijk anderhalve meter afstand te houden.”

“Dan moet je met de ruggen naar elkaar gaan staan.”

Opeens is het of de wind zich heeft omgedraaid en wegloopt. Ik merk hem niet meer.

Op de weg terug zie ik takken liggen. Sommige lijken op dinosaurusklauwen.

Opeens toch weer een striemende rechtse hoek van de storm.

Hond Koos, die ik al die tijd achter me aantrek als een ballon waarvan ik bang ben dat hij wegvliegt, wil opeens niet meer verder lopen. Mijnheer wordt te nat. Houdt hij niet van. Ik moet hem optillen.

Thuis reken ik uit. Oom Daisy zou nu 110 zijn geweest. Bengt 70. Nooit waait alles uit je kop.

