Ik voel meer dan ooit dat ik terug wil gaan naar Afghanistan

De grond, de lucht, de geuren, de geluiden, de natuur, de kunst, ik kan het me enkel voorstellen. Want echt kennen, doe ik het niet. Hoe kun je zo sterk terugverlangen naar een plek waar je geen herinneringen aan hebt? Behalve de dystopische nieuwsbeelden en de utopische familieverhalen uit mijn jeugd. Maar dat zijn geen heugenissen, eerder relikwieën van een heilig verlies.

Ik weet niet welk bericht ik als eerste moet lezen. Ik weet niet wie ik als eerst moet spreken.

Ik weet niet welk verhaal me harder raakt.

Ik weet niets.

“Survivor’s guilt,” hoor ik iemand rappen. Schuldgevoel van het overleven. Het steekt. Omdat het waar is. Omdat ik geluk heb.

Daarbovenop voel ik machteloosheid, schaamte, verdriet, angst, woede. Diepe woede. Woede waar ik bang van word. Woede die me op elk willekeurig moment van de dag overmeestert en verlamt. Soms ben ik dankbaar dat ik verstijf in plaats van elk ander alternatief.

Nee, ik wil niemand te woord staan over de situatie in Afghanistan. Nee, ik wil geen analyses doen over ‘de kwestie’. Nee, ik ben niet de juiste persoon.

Waarom staat hier zo vaak ‘ik’. Omdat ik bevoorrecht ben.

Mag ik spreken?

Wat weet ik?

Ik weet dat ik als kind dacht: later als ik groot ben, zal er vrede zijn. Van een afstand, privilege. Maar nu is het minder vaak: iedereen zal de oorlog overleven. Nu is het steeds vaker: de oorlog zal iedereen overleven.

Ik weet dat het nu misschien onveiliger is dan toen ik klein was. Ik weet dat ik meer dan ooit voel dat ik terug wil gaan. Ik weet dat alles wat ik schrijf en musiceer en maak en bouw in mijn leven slechts pogingen zijn om het ontheemde gevoel, het verlies, het schuldgevoel van overleven onder woorden te brengen. Om het te accepteren. Om het te verwerken.

Ik weet dat ik die woorden misschien wel nooit zal vinden. Omdat het beangstigend is. Omdat aanvaarden juist te pijnlijk is.

Wat voel ik?

Angst voor herhaling van iets dat nog in volle gang is. Ik voel dat opnieuw verhuizen betekent opnieuw vluchten.

Angst voor taal. Ik lees dat iemand schrijft dat ‘de Afghaanse diaspora anders is dan elke andere diaspora. Omdat wij niet terug kunnen gaan naar huis

om onze familie te bezoeken. Omdat wij niet ons geboorteland kunnen bezoeken om te zien waar onze ouders opgroeiden. Omdat wij niet onze zomervakanties daar kunnen doorbrengen…’

Natuurlijk kan het. Maar het is verre van vanzelfsprekend voor iedereen.

“… omdat we versplinterd en verspreid zijn. Hulpeloos, toekijkend hoe alles verbrandt.”

Dit is waarom ik bang ben voor woorden. Zodra je iets in taal uitdrukt, is het verklaard. En is er bewijs, een getuigenis.

Wat staat hier?

