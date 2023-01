‘Ik vind Zelenski een held, en dan noem jij hem een clown

“Wat vind je dan niet aardig?” vroeg ik.

“Dat je iedereen die Zelenski een clown vindt wegzet als iemand die Poetin steunt. Ik ben niet zo weg van Zelenski. Dat betekent toch niet dat ik meteen voor Poetin ben?”

“Maar wat zeg je in feite als je hem een clown noemt? Dat zeg je toch: we moeten hem niet serieus nemen, hij is een grappenmaker en dus geen goede staatsman. Dat is gevaarlijk.”

“Je doet nu heel erg bot tegen mij.”

“Nee, jij doet bot. Ik vind Zelenski een held. Hij moet leiding geven in een oorlog tegen een land dat vier keer de bevolking van Oekraïne heeft. Alleen dat al heeft iets heldhaftigs. En dan noem jij hem een clown. Waarom eigenlijk?”

“Ik vind dat hij te veel ego heeft... Hij is elke dag in beeld en zo.”

“Hij is in oorlog! Omdat hij elke dag in beeld is, heeft hij te veel ego?”

“Waarom moeten we hier ruzie over krijgen? Ik vind wat ik vind! Klaar! Ik vind hem een clown. Klaar! En ik vind Poetin ook een clown. Klaar! Ik heb mijn eigen mening. Klaar!”

“Dank je voor dit verhelderende inzicht. Dit is precies wat ik op deze tijd tegen heb. Dat je een of andere televisiester een eikel of een trut vindt, is prima. Maar hier gaat het om leiders in een oorlog in Europa die ons ook kan treffen. Als argument in onze discussie over Oekraïne zeg jij dat Zelenski en Poetin clowns zijn. Dat is een rare manier van discussiëren. Alsof hun clown-zijn alles verklaart.”

“Jij noemt Poetin een godsdienstfanaticus. Dat heeft toch ook iets clownesks?”

“Dat doe ik in een poging zijn gedrag en zijn expansiedrift te verklaren. Hij wil als het ware een kruisvaart beginnen. Ik acht hem net zo wreed als paus Stefanus VI in 897. Die voerde een schrikbewind. Ken je de Kadaversynode? Stefanus liet zijn dode voorganger, paus Formosus, opgraven om hem alsnog te berechten wegens meineed. Het lichaam van Formosus was al flink aan het ontbinden. Maar Stefanus zette hem alsnog op een troon en liet iemand anders voor Formosus spreken. De dode Formosus kreeg toen nog eens de doodstraf en werd in de Tiber gegooid. Zo wreed acht ik Poetin ook.”

“Een clown dus.”

“We stoppen met discussiëren!”

“Jij bent ook een clown, Theodor. Je bent niet serieus te nemen als je zo doet.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

