“Ik vind het toch ook wel zielig voor die bouwvakkers, hoor, dat ze niet meer mogen fluiten.”

In de Douglas, voor de afgeprijsde kerstaanbiedingen van Rituals, stonden twee vrouwen op leeftijd. Korte, grijze kapsels en leerachtige leggings. Een met een vlotte, rode bril.

“Het is toch zielig voor ze, ja toch?”

“Ze hebben het er toch zelf naar gemaakt?”

“Ik bedoel voor die families.”

“Ja, en voor Leontien. En Linda. Die gaan nu al bijna twee weken echt helemaal kapot, zal ik je zeggen.”

“En de kinderen.”

“Ja, de kinderen, die kunnen er helemaal niets aan doen natuurlijk.”

“Ze zijn wel heel erg afgeprijsd, hè? Er zou toch niets mee zijn? Dat er schimmel op komt of zo?”

“Rituals is altijd goed.”

“Kijk, er is dus een verandering gaande, maatschappelijk gezien dan, hè? En daar moet iedereen zich aan aanpassen.”

“Wij ook?”

“Ja, schat, wij ook.”

“Hoe dan?”

“Hoor je nog weleens mannen fluiten?”

“Wat?”

“Precies. Mag niet meer, en we moeten het afkeuren.”

“Goh, daar zeg je wat. Ik vond dat heerlijk als die bouwvakkers me nafloten.”

“Ja, ik ook.”

“Weet je nog dat de hele Kinkerstraat was opengebroken?”

“Ja! Eén groot fluitconcert, de hele dag door.”

“Hilarisch was dat… nee, niet die blauwe set, die ruikt niet lekker.”

“Die mannen mogen dus niet meer fluiten?”

“En wij mogen het niet meer goedvinden.”

“Ik ben daar nog niet, denk ik.”

“Snap ik.”

”Maar ik weet ook dat het maatschappelijk niet acceptabel is.”

“Joh, een beetje fluiten…”

“Wij moeten ook over de kloof heenstappen.”

“Wat bedoel je?”

“Nou, wij moeten nu dat gedrag gaan veroordelen.”

“O? Nou, die Ali B, die vond ik altijd al te joviaal. Echt plakkerig weet je.”

“Ja, daar heb ik zelf ook niet veel meer mee, hoor, met aanraken. Je raakt toch niet meer zomaar iemand meer aan?”

“Nee dat doe je niet. Jou wel, hoor,”

“Als je je handen maar thuishoudt, hahaha.”

“Trouwens, mijn zwager dacht dat ie laatst Marco op een brug zag staan ergens bij een gracht.”

“Echt? Zou hij eraf hebben willen springen, denk je?

“Zo hoog is dat toch niet, dat overleeft mijn tante Hennie nog wel.”

“Dat secreet?”

“Ja, al bind je d’r vast, hahaha.”

“Ik vind het toch ook wel zielig voor die bouwvakkers, hoor, dat ze niet meer mogen fluiten.”

Met ieder twee afgeprijsde Ritualsets in het mandje liepen ze naar de kassa. Een probeerde een bouwvakker te imiteren, maar het gefluit leek nergens naar.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl