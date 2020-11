Marcel Levi Beeld Artur Krynicki

Mijn moeder vond een recente foto van mij erg geslaagd. Echter, mijn moeder is net als veel andere moeders. Ze ziet alle afbeeldingen van de kinderen en kleinkinderen als potentiële winnaars van World Press Photo.

Ik vind foto’s van mijzelf maar al te vaak slecht gelukt. Slechte houding, wat norse blik, tikje scheel gekeken, afzakkende oogleden en iets te scheve mondhoeken. Gelukkig is er een oplossing: met een beetje fotoshoppen zie je er altijd uit als George Clooney of Beyoncé. Altijd een glanzende huid zonder rimpels, stralende ogen, Macleansglimlach en een on­berispelijk kapsel.

Ook voor die beeldschone types geldt dat hun foto maar al te vaak een beetje is bijgewerkt voor publicatie. Zulke ingrepen zijn trouwens niet alleen voorbehouden aan filmsterren en fotomodellen. De Franse president Sarkozy schrok er niet voor terug zijn buikje en vetrolletjes weg te laten poetsen op sportieve vakantiefoto’s. Ook de ijdele Silvio Berlusconi liet foto’s geregeld bijwerken voor publicatie. En al 150 jaar geleden werd voor een beroemd geworden portret van de Amerikaanse president Lincoln zijn hoofd op het meer atletische lichaam van de politicus John Calhoun geplaatst.

Gewone stervelingen maken zich ook op grote schaal schuldig aan het opleuken van het eigen uiterlijk. Naar schatting is tot dertig procent van de persoonlijke fotootjes op Instagram een beetje bijgepoetst met een gezonder kleurtje, wat vollere lippen en zonder al die ongewenste bultjes en sproeten. Dat is behalve een tikje volksverlakkerij natuurlijk tamelijk onschuldig.

Het is wellicht irritanter als foto’s doelbewust worden geretoucheerd om bijvoorbeeld een politicus in minder gunstig daglicht te zetten. Bijvoorbeeld bij de duidelijke gefakete foto van de Amerikaanse oorlogsveteraan en presidentskandidaat John Kerry met de pacifistische Jane Fonda, of de amateuristische trucagefoto van Barack Obama met een brandende sigaret in zijn mond. Of meer recent de op sociale media verspreide geknutselde foto’s van Joe Biden met een microfoontje in zijn oor tijdens zijn debat met Donald Trump.

Soms is het niet zo moeilijk om te zien dat er aan een foto geknutseld is. Bijvoorbeeld omdat de schaduwen in de foto niet kloppen met de rest van het beeld. Met iets meer ervaring kun je ook soms waarnemen dat de reflectie van licht in de ogen niet synchroon is. En als Photoshop gebruikt is om de borstkas of billen wat op te blazen, is de kans groot dat voorwerpen en patronen op de achtergrond er ook vreemd uit zijn gaan zien. Een andere subtiele indicatie is de kleur van de oren: als het licht van achter komt, zijn de oren lichtrood gekleurd. Komt het licht van een andere kant, dan zijn de oren donkerder.

Een droomuiterlijk is voor iedereen binnen bereik, maar het blijft natuurlijk nep. De werkelijkheid komt des te harder aan als je weer eens in de spiegel kijkt.

Marcel Levi is ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

