Ik vind Chinese producten te vies worden. Ik wil ze niet meer kopen, al kosten ze een paar cent

Hoe lang kan je nog kijken naar moord, dood en verderf, voordat je je ratio verliest en domweg gaat handelen? Desnoods iets doms gaat doen? Je moet wel. Ik zie zoveel verrotting dat ik mezelf nauwelijks zonder zelfverwijt in de ogen kan kijken. Doe iets! Grijp in! Doe iets waardoor de Russen begrijpen dat dit een zinloze strijd is, zelfs als ze winnen. We gaan nu van oorlogsmisdaad naar oorlogsmisdaad. Aan beide kanten.

Maar ik doe niets. Ik maak me kwaad, kwader en kwaadst en bevind me op het hellende vlak. Toch maar het risico nemen van een Derde Wereldoorlog? Is dat niet onze plicht?

Mijn onmacht leidt tot oorlogslust.

Ik neem het niet alleen de Russen kwalijk, maar ook de Chinezen. De Chinezen staan maar lekker achter Rusland. Ze financieren Poetins financiële tekorten. Het Chinese suikeroompje maakt zodoende van Rusland een Chinese provincie. Ze zouden verdomme wat kunnen doen om die oorlog te stoppen, want zij hebben de meeste invloed.

Maar nee, de Chinezen staan achter de Russen. Met heel hun hart. Al die doden interesseert ze geen zier. Ze zien toch ook wat er gebeurt? Je kunt toch ook lijfelijk niet tegen dit onmenselijke gedrag? Welke kant je ook schuldig acht.

Maar suikeroompje staat achter Rusland omdat ze menen dat op die manier de Amerikaanse hegemonie doorbroken kan worden zodat zij de machtigste staat ter wereld zijn. Ik snap het. Maar begrijpen is niet aanvaarden.

Langzaamaan vind ik Chinese producten te vies worden. Ik wil ze niet meer kopen, al kosten ze een paar cent. In China gemaakte hemden, schoenen, computerkabels zijn toch de plofkippen in onze wereld. Ook die sneaker financiert de oorlog in Afghanistan.

Wanneer China alle Oekraïners nazi’s vindt, dan kan je je toch afvragen: vinden zij ons dan ook geen nazi’s? Wij steunen immers Oekraïne? Geven wapens. Of denkt China: jullie straffen we door jullie een poot uit te draaien met onze producten. Koop maar tegen lage kosten iets dat snel kapot gaat en wij sturen jullie geld door naar Poetin.

Censuur censureert de moraal. Wat het kwaad is stuur je dan samen met nepnieuws stiekem naar het goede. Daarom heerst er in die landen een strenge censuur. Rusland en China willen ons hun moraal opdringen. Liefst nu, straks mag ook. Dat mag wat levens kosten. Het doden laten we trouwens over aan kinderen van negentien. U zult er dan niets over lezen.

