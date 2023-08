Het was, toen ik jong was, geen pretje om met mijn moeder de herdenking voor de oorlogsslachtoffers in Nederlands-Indië in Den Haag te bezoeken. Ouwe mensen. Zeuren. Niet naar elkaar luisteren.

“Ik heb dit en dit meegemaakt en daar en daar gezeten. Zo erg.”

“Maar bij mij hebben de jappen dit gedaan en toen dat, en daarna zat ik daar en daar.”

Hippiezoon Theodor stond intussen shagjes te roken en wilde een joint.

Toch kreeg ik op een gegeven moment het belang van herdenken door.

Verhalen over de oorlog scherpen de moraal, maar dat niet alleen: het in herinnering roepen van de overledenen, houdt ze in je persoonlijke schimmenwereld in leven.

Mijn ouders leven nog als ik aan ze denk; voor mijn vader was zijn doodgemartelde vader nog een ethisch richtsnoer. (Maar uit de verhalen die mijn vader over de zijne vertelde, vond ik mijn onbekende grootvader destijds te godsdienstig en te streng.)

Desalniettemin besef ik dat iedere dode, elke grafsteen, in feite een toetssteen is.

Intussen realiseer ik me tevens dat al die zeeën van zerken de moraal verdrinken. Als mijn kleinkinderen vermoord zouden worden door Oekraïners zou ik Oekraïners haten, zouden het Russen zijn dan haatte ik Russen. De ‘goede kant’ bestaat meestal wel, maar soms niet.

Af en toe – steeds vaker eigenlijk – vraagt men mij of ik Russen haat. Het merkwaardige is, dat het tegendeel het geval is.

Deze oorlog trek ik me ondermeer aan omdat ik juist geen hekel aan Russen heb. Ik verafschuw Poetin en zijn clan, maar niet de Russen. Voor de oorlog had ‘men’ ook geen hekel aan Duitsers, zoals wij geen hekel hebben aan Amerikanen. Maar je had mij tijdens de Vietnamoorlog moeten zien…

Het is verwarrend, maar soms denk ik dat je tijdens een oorlog niet verward mag zijn. De houding van ‘nou, ik weet eigenlijk niet voor wie ik ben’ is verachtelijk.

“Ik vind Poetin raar doen, maar Zelensky ook.”

Ja, zeg! Iedereen doet raar, verdomme! Oorlog maakt mensen raar.

Altijd als ik met mijn moeder terugreed van Den Haag naar Amsterdam zei ze: “Het was een hele mooie herdenking.”

Daarna begon ze te huilen.

“Waarom huil je nu?”

“Al die verhalen…”

“En waarom was de herdenking dan mooi?”

“Wij allemaal samen…”

Ik snapte het niet, maar haar gruwelijke oorlogservaringen maakten haar eenzaam en het was mooi dat zo’n herdenking die eenzaamheid verminderde.

Het was groepstherapie tegen de krankzinnigheid van een oorlog.

