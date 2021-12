Gisteren gaf ik mijn zoon een boek van Raymond Carver cadeau. Ik legde hem ongevraagd uit waarom ik Carver zo graag las. “Ieder verhaal is een schilderij van Edward Hopper. Je leest en je hoofd schildert ondertussen een eenzame man of een wanhopige vrouw. Aan een raam of zo. Met heel veel lucht en water eromheen. Niks te doen en maar mijmeren of zoiets. Nou ja dat dus.”

Ik stond iets te doen waar ik zelf een enorme hekel aan had: uitleggen waarom iemand heel veel moest gaan houden van een boek of een film. Een vriend van mij had ooit bijna een kwartier lang over het boek Zen en de kunst van het motoronderhoud staan ratelen en na een minuut wist ik al dat ik het nooit zou gaan lezen. Het woord ‘motoronderhoud’ stond me niet aan.

Ik kon niet goed inschatten hoe mijn zoon er nu in zat. Hij leek welwillend. Ik werd overmoedig. “Alle mensen in dit boek, ze kabbelen. Ze drijven mee met de stroom. Alles overkomt ze. Opeens gebeurt er iets in hun leven waardoor ze de kans krijgen om alles om te gooien. Om helemaal opnieuw te beginnen.” Ik liet een dramatische stilte vallen. “En dat doen ze dan niet.”

Om mezelf te redden zei ik. “Maar het gaat vooral om de dialoog. Zo goed geschreven. Zo knap. Hij is dood, Raymond Carver. Kanker. Hij schreef een gedicht over een avond zuipen met Charles Bukowski.”

Een paar uur later was het alweer raak. Mijn zoon en ik liepen door een verlaten Leiden. Ik vertelde hem over de nieuwe Knausgård. “Ik verklap niets, maar je leest over allemaal verschillende mensen. Opeens staat er een hele grote ster aan hemel. Heel dichtbij. Dieren beginnen zich anders te gedragen. Het gekke is: die mensen gaan gewoon door waar ze mee bezig waren. Eten kopen, zich zorgen maken over over hun zieke moeder.”

“Zoals bij Carver,” zei mijn zoon. Daar moest ik even over nadenken. “Ja, ongeveer wel.” Daarna liepen we naar boekhandel Kooijker in Leiden. Ik belde ze en bestelde de nieuwe Knausgård. Een kwartier later rekende ik af. Daarna bracht ik mijn zoon naar de trein. Ik vroeg hem voorzichtig te doen in het nieuwe jaar. Hij klopte op de tas met twee boeken.

Nu vraag ik mij af wat mij bezielde. Was dit de bekende sentimentele golf aan het eind van het jaar, dat je met je handen op iemands schouders een wijsheid prevelt of ging dit weer eens over mijzelf. Waarom die twee boeken?

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

