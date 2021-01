‘Zo jongeman, na je arrestatie ben ik door de gemeente gevraagd om met jou in dialoog te gaan, te kijken naar de do’s en don’ts binnen jullie groep, teneinde daar een evaluatie over te schrijven opdat er over jou in de toekomst betere beslissingen genomen kunnen worden. Begrijp je wat ik zeg?”

“Ja, mijnheer.”

“Goed. Ik wil je eerst deze statistiek laten zien. Op de Y-as hebben we de leeftijd uitgezet en op de X-as het aantal keren dat je in aanraking bent geweest met de overheid. En dan zie je dit lijntje. Dat gaat omhoog. Dan zie je deze kaart, waar we in een kwadrant een stip hebben gezet, en die stip ben jij. Snap je?”

“Ja, mijnheer.”

“Dan heb ik hier allemaal kaarten. Dat zijn dialoogkaarten. Ik stel jou straks een vraag, en jij geeft dan eerlijk antwoord. De antwoorden verwerk ik en dan kijken we op deze kaart hoe het met je gaat. Want ik wil je laten zien dat ik hier de financiële situatie van je ouders heb bepaald, gecombineerd met jouw intelligentie en nu wil ik kijken of er een correlatie bestaat tussen inkomen en de zaken die jij op je geweten hebt. Begrijp je dat?”

“Ja, mijnheer.”

“Maar eerst het sociogram. Ook weer een aantal vragen die relateren aan de verhoudingen die je binnen de groep hebt. Vervolgens kunnen we de distantie zien die je hebt tot bijvoorbeeld overheidspersoneel, docenten, ambtenaren, journalisten, radio en televisie en tegelijkertijd kunnen we dan jouw plek daarin tot uitdrukking brengen, de cohesie bepalen, opdat we dat later kunnen finetunen met bijvoorbeeld onderwijskundige possibilities, omdat we er van uitgaan dat een goede educatie een softere benadering zou kunnen zijn bij agressie die voortkomt uit een morele verstoring. Snap je?”

“Jawel, mijnheer.”

“Is er weleens eerder met je gesproken?”

“Jawel mijnheer.”

“O, nou ja. Waar zullen we mee beginnen? Met het sociogram, met de dialoogkaarten, met de vragen voor het kwadrant of met het kwantificeren van je eigen emoties? Daar zijn trouwens deze stiften voor en dit schrift. Zeg het maar.”

“Ja, mijnheer.”

“Kom op, zeg het maar.”

“Ik wil het wel zeggen, mijnheer, maar mijn onzekerheid behoort tot de mogelijkheden die wellicht in samenhang met mijn geringe IQ van 60, mijn antwoorden beïnvloeden waardoor u uitslagen krijgt die eventueel zouden kunnen afwijken van de door u gestelde norm…”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.