Ik stap niet in de auto zonder de juiste wegenkaart

Na lang zoeken vond ik mijn Opinelmes. (Wie legt er nou een mes achter de soepborden?)

Ik ga niet op vakantie zonder mijn Opinel No. 09. Ik heb er nog stokken mee gesneden die de meiden gebruikten om er, omwikkeld met deeg, brood in een kampvuur mee te bakken.

Ik stap ook niet in de auto zonder de juiste wegenkaart. In dit geval een Michelinkaart.

Wel een keer gedaan. Ik hoefde niet naar de winkel. Echt niet.

“Zo ouderwets, op een kaart rijden.”

Op navigatie een stuk proberen af te snijden ergens in de Creuse. Op een karrenspoor in een dal vol dennen viel de ontvangst weg.

Blinde paniek naast me en huilende kinderen achterin.

In het eerste de beste tankstation dat we tegenkwamen (anderhalf uur en de nog steeds geciteerde uitspraak ‘straks worden we door beren opgegeten’ later) meteen een kaart gekocht.

Ik ken mensen die alle wegenkaarten hebben weg­gegooid.

In een oude aktetas die nog van mijn opa de hovenier is geweest, bewaar ik mijn kaarten.

Ik pakte de tas uit.

Er zit een kaart bij van Finland bij die ik jaren geleden in de uitverkoop heb gekocht voor twee euro. Ik ben nog nooit in Finland geweest, maar ik kan wegdromen als ik met mijn ogen de weg volg tussen Kuusamo en Kemijärvi. Ook bezit ik een kaart van de Baltische landen (zelfde verhaal). Twee oude kaarten van Allemagne uit 1965, met achterop de vereiste bandenspanning van automerken als Facel Vega en Panhard, en een van Angleterre, Midlands et Sud Est (€0,50).

En een stuk of 25 van Frankrijk.

Het genot een net gekochte kaart uit te vouwen…

Die ene onvergetelijke ruzie over het niet goed opvouwen van een kaart op de parkeerplaats met uitzicht op het viaduct van Millau.

“Moet alles dan stuk?”

“Lekker belangrijk, zak!”

(Thuis geprobeerd de kreukels met het strijkijzer glad te strijken.)

Ik zocht een kaart met daarop Argentat en omgeving. Ik moest er een hebben.

Verdwaald op andere kaarten.

Normandië, waar we tijdens de hittegolf van 2003 geen wolk hebben gezien.

Cher, Indre. Blauwe ballpointkringen om St.-Aignan en Faverolles en de kastelen langs de Loire en de Cher. (“Alweer een kasteel? We willen zwemmen!”)

Waar was nummer 336? Gers, Lot-et-Garonne?

Waar het om gaat: ik vond de kaart met Argentat erop. Het was alleen geen Michelinkaart, maar een van IGN (Institut Geographique National), enkelzijdig bedrukt. Nummer D19, Corrèze.

Ook goed.

Ik zocht de weg die we moesten nemen als we van de N120 af zouden gaan. Niet te missen.

De Opinel No. 09 in mijn zak?

Daar gaan we.

