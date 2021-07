Ik sprak, midden in de Jordaan, de ­Echte Amsterdammer over de aan­gescherpte coronaregels in Frankrijk, Spanje en Griekenland.

“Griekenland? Wat moet ik daar doen dan? De huizen zijn wit en de deurtjes blauw. Dat is het wel zo’n beetje. Alle Griekse katten hebben corona in hun ooghoek en dan zal ik er niet in mogen? Hun nationaal gerecht is komkommer met tomaat en een stuk brokkelgeit er bovenop. Eet lekker zelf op dan.”

(…)

“Eilandhoppen, ook zoiets. Met een boot vol zuur ruikende jezusbaarden naar een eiland varen dat eindigt op OS. Op sandalen om een vuur heen dansen met drie weken vuile onderbroeken in je rugzak. Doei!”

(…)

“Frankrijk mijn ass. Dan gaan we toch lekker niet? Net zo makkelijk. Met hun wijn. Dat is toch krankzinnig, dat we met zijn allen heel hard in ons handen moeten klappen als ze een druif hebben laten rotten in een ton? Ik was in de ­vorige eeuw een paar dagen in Frankrijk. Beetje lopen dollen met die Fransen. Ik neem een slok wijn en ik zeg: ‘Ribfluweel. Ik proef ribfluweel, met achter op mijn tong een touch van scharrenkontje, met ook een vleugje opgebakken uien om half drie ’s nachts. Mooie nasmaak van ­wakker worden met je gezicht in een asbak.”

(…)

“Ook zoiets. Al die boerderijen in Frankrijk zien eruit alsof de corona zich dwars door de muren heeft gevreten. Dat heet dan opeens een ‘chambre dood’. Kan je in overnachten. Heb ik één keer gedaan. Stond ’s nachts opeens de eigenaar naakt naast ons bed in een Franse vaas te pissen, want het toilet mocht op maandag, ­donderdag en zondag niet worden gebruikt.”

(…)

“Jullie van Het Parool werken ook mee aan die Frankrijkgekte, met die croissanttest. Ja, dat doen jullie. Een croissant in je mond doen en dan zeggen: de korstbeleving is ultiem. Ik heb een korstje op mijn knie: mag je gratis aan ­voelen. Jullie moedigen dat hele hysterische Frankrijkgedweep aan. Want wat is het nou helemaal, een croissant? Lucht met boter. Dat gezeik ook over de goede vorm. Iedere croissant ziet eruit alsof Lil Kleine met deeg heeft zitten spelen na een avondje drank en drugs. En dat gaan jullie testen? Wat wordt het de volgende keer? De grote kiwitest? Wat gaan jullie dan zeggen? ‘Deze kiwi lijkt het meest op het achterhoofd van mijn opa. We geven hem een 8’.”

(…)

“Spanje? Wat moet je ervan zeggen? Aard­appelen bakken, prikkertje erin en zeggen: ­patatas bravas. Doei doei, Spanje! Tot nooit meer.”

(…)

