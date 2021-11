De vrouw, een sportief type met grijswit haar en een trui om haar middel geknoopt, begon zomaar tegen me aan te praten.

“Nou, dat bedoel ik. Kijk dan, doet ie het weer.”

Ze wees naar een hond die tien meter achter haar op het pad stond. Stokstijf.

“Dan blijft ie gewoon staan. Heel raar. Vorige week keek hij me aan, draaide zich om en ging er zo vandoor. Twee drukke straten over. Levensgevaarlijk. Dat er geen doden zijn gevallen.”

Ik had haar weleens zien lopen, met twee honden. Een beetje schokkerig zag dat eruit, alsof zij en de honden niet goed op elkaar waren afgestemd. De honden trokken heel hard aan de riemen, of zij botste tegen de snuffelende honden aan.

Ze klakte met haar tong, maar de hond verroerde zich niet.

“Het is mijn hond niet, hoor,” zei de vrouw.

Ik had me dat nog helemaal niet afgevraagd.

“Ik laat ze soms uit voor mijn buurman. Die is moeilijk ter been. Hij heeft twee jaar geleden een ongeluk gehad, echt heel bizar. Dus ik neem soms de honden mee voor een wandeling. En dat komt goed uit, want ik hou echt enorm van wandelen.”

Aan haar voeten zaten twee grote, robuuste wandelschoenen. Gloednieuw.

Ze zag me naar de bakbeesten kijken.

“Mijn derde paar sinds corona,” zei ze met trots in haar stem. “Moet je die neuzen eens voelen.”

Ze schoof de rechterschoen een stukje naar voren op het pad.

Ik was niet van plan om aan haar schoen te voelen. Ik deed een stapje naar achteren, maar bevond me nog steeds in haar overweldigende ruimte.

“Eén ding,” zei ze, en ze keek me recht in de ogen.

Ik zette een vragend gezicht op.

“Ik snap niets van honden en honden snappen niets van mij.”

Ik kon een glimlach niet onderdrukken.

De hond was in de tussentijd nog geen centimeter dichterbij gekomen.

“En ik heb het geprobeerd, hè? Ik heb boeken gelezen van die, god hoe heet hij nu, Cesar Millan, ja, ken je hem? En ik heb wat gefluisterd tegen die twee. Maar het heeft niet geholpen, de een liep gewoon weg, en de ander begon te janken.”

Ze liep naar de hond toe, legde een hand op zijn kop en lijnde het dier aan. De hond liep tot mijn verbazing meteen hevig kwispelend met haar mee.

“Er is er eentje doodgegaan vorige week. Heel zielig,” zei ze.

Ik keek haar aan.

“Ja, hij had net gegeten, natvoer, zei de buurman. De hele bak leeg, en hij staat daar wat te smakken en met z’n tong z’n snoet schoon te poetsen, en wat denk je? Hij valt zo neer. Met z’n kop in het waterbakje. Hartstikke dood.”

De hond begon aan de riem te trekken.

“En nu moet ik verder.”

De vrouw sloot met een duidelijk hoorbare klap haar mond.

Ik keek haar een tijd na. Ze nam enorme stappen.

Ik kreeg weer lucht.

En ik vond het stom van mezelf dat ik niet gevraagd had naar het bizarre ongeluk van haar buurman. Ik ben gek op dat soort verhalen.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad.

Reageren? m.moll@parool.nl