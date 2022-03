Ik snap hoe belangrijk het is te willen strijden voor bepaalde denkbeelden

Vijftig jaar geleden was ik in Kiev. Er bestaan foto’s van. Ik vond Kiev prachtig, indrukwekkend.

We voeren over de Dnjepr, bezochten te weinig toeristische attracties (er was te veel te bezichtigen) en raakten onder de indruk van de geschiedenis. (De ruim 33.000 Joodse inwoners bijvoorbeeld die door de Duitsers werden vermoord in het ravijn Babi Jar.)

Ik was verliefd en dus gelukkig.

Opeens stonden we oog in oog met honderden jaren oude lijken, monniken die waren ingemetseld in het Holenklooster van Kiev, het Kiev-Petsjersk Lavra. De lichamen van de monniken waren vanwege de lage temperatuur in de onderaardse gangen niet tot ontbinding overgegaan – het was er dan ook koud. IJskoud.

Dat kille, labyrintische gangenstelsel, verlicht door een paar kaarsen, was luguber. Sommige nonnen hadden zich expres laten inmetselen. Hun diepe lijden en hun zekere uitzicht op de dood zou ze in een staat van verlichting brengen waardoor ze een heilige status kregen en ze wellicht gebeden zouden kunnen verhoren.

Kiev was voor Marijke en mij een soort Parijs, al tierde het communisme er nog welig. Het vreemde was dat ik daar blind voor was. Ja, ik zag wel dat er vrouwelijke stratenmakers waren die vuil waren, dat het moeilijk was om ergens op een terras te zitten, maar ik zag voornamelijk mijn vriendin. Er werd veel getrouwd, merkten we op.

Die nonnen die zich hadden laten inmetselen intrigeerden me. Ik snapte dat ze verliefd waren op God of Jezus en dicht bij hen wilden zijn, zoals ik dicht bij m’n Marijke wilde wezen. Dat die nonnen wilden lijden en zich wilden opofferen voor ons mensenkinderen, begreep ik ook wel. Maar zo erg lijden … Leven en lijden hoorden bij elkaar, wist ik, maar ik was toch liever verliefd op mijn aanstaande vrouw.

Intussen, na verschillende oorlogen en aanslagen, scheidingen en vele geschiedenislessen, begrijp ik er meer van. Ik snap hoe belangrijk het is op een bepaald moment te willen strijden en eventueel te willen sterven voor bepaalde denkbeelden. Wat ben je zonder?

Leven is tenslotte denkbeelden verzamelen. Een offer kan iedereen brengen.

Ik herinner mij dat ik destijds in Kiev dacht: Wat nu als zo’n ingemetselde non opeens beseft dat God niet bestaat niet en alles voor niets was geweest.

Ik ben bedroefd; de plekken waar ik gelukkig was, worden misschien ook weggebombardeerd. Nota bene door hen van wie ik hou.

Als hoop, geloof en liefde worden vernietigd, moet je wel vechten.

