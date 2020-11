Ik snap dat Nederlanders vrijheid als vanzelfsprekend zien, maar dat is het niet

Amnesty International meldde gisteren dat in de noordelijke regio Tigray van Ethiopië tientallen tot honderden burgers zijn afgeslacht, begin deze week. De mensenrechtenorganisatie baseert zich op foto’s en video’s van lichamen die her en der op de grond liggen.

Ooggetuigen vertelden dat milities die met het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) meevechten verantwoordelijk zijn voor het bloedbad. Het lijkt op afreageren na een nederlaag tegen het regeringsleger. De slachtoffers zouden tot het Amharavolk behoren.

Voor mij zijn zulke berichten een mokerslag. Tegelijk weet ik op zulke momenten waarom ik naar Nederland ben gevlucht en dat het wachten op een verblijfsvergunning meer dan de moeite waard was; in dit land en in mijn stad Amsterdam is vrijheid een recht waar niemand aan mag komen.

Ik snap dat iedere Nederlander vrijheid als vanzelfsprekend beschouwt. Het leven is hier vanaf de geboorte een lange weg met mogelijkheden. Geloof of afkomst doen niets af aan kansen – oftewel: iedereen wordt als een gelijke behandeld.

Vanuit Nederland bezien is de wereld een puinhoop. Terreuraanslagen door moslimfundamentalisten, een president die de democratie molesteert en het geweld in Ethiopië zijn slechts enkele voorbeelden van recente uitwassen.

De burgeroorlog in Ethiopië raakt mij – een Amsterdammer met een Ethiopisch hart – natuurlijk diep. Het ergste is: de meeste Ethiopiërs hebben geen idee waar de haat vandaan komt. Sommige groepen staan elkaar al decennia naar het leven en nooit lijkt aan de razernij een einde te komen.

Ik koester het idee dat ik een Nederlander ben geworden. Ik ben een vrij mens. Ik weet nu wat geluk is.

Wondimu Gebre Woldeaarggiye kwam in 2015 als vluchteling van Ethiopië naar Nederland. Wekelijks vertelt hij over zijn leven in Amsterdam. Lees al zijn columns hier terug.