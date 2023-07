Ik schrok toen het luchtalarm afging, maar die lui in dat filmpje niet

Poetin wil bij de Oekraïense bevolking uitputting en moedeloosheid veroorzaken. Deze aandoeningen moeten leiden tot het besef van zinloosheid. “We zullen jullie naar een depressie bombarderen! Dus geef je maar over, dan kan je mettertijd nog iets van je leven maken. Doe je dat niet, sterf!”

Toevallig zag ik gisteren wat filmpjes die eergisteren in Kyiv waren opgenomen. Men deed boodschappen, op een plein speelden twee jongens gitaar – het leken toeristen, gek genoeg. Het vervreemdende was dat er niets aan de hand leek. Zelfs niet toen het luchtalarm afging en ik schrok, maar die lui in dat filmpje niet. De gitaristen speelden door, een mevrouw met een boodschappentas liep in hetzelfde tempo verder. Er liep ook iemand langs met twee pizzadozen!

Opeens herinnerde ik me dat ik na de dood van mijn grootmoeder in een lade een houten halsketting vond. Ik vroeg aan mijn moeder: “Waarom heeft oma dit in godsnaam bewaard?”

“Die had Ankie, een buurvrouw van oma, in de oorlog in de Bijenkorf gekocht voor oma’s verjaardag. Ankie is later door de Duitsers opgehaald en nooit meer teruggekomen.”

Alles aan dat bericht leek gebroken en krom. Dat van Ankie wist ik. Maar dat de Bijenkorf nog geopend was en men daar winkelde… Natuurlijk, de Duitsers hadden de Bijenkorf overgenomen en alle Joden eruit gesodemieterd. Dat had ik me niet gerealiseerd. De kroeg waar ik destijds kwam, Welling, was ook open in oorlogtijd. Sommige Duitsers kwamen er graag en vaak. En Gruter, dat ik later frequenteerde, was de zaak waar de Duitsers die in het Vondelpark waren gemobiliseerd hun jenever haalden, die door mijnheer Gruter met water zou zijn aangelengd (waar trouwens sterk aan getwijfeld werd).

Op het oog ging het normale leven door.

Op het oog.

Een afweermechanisme. Door een erge ziekte voor te stellen als een griepje heeft de omgeving er minder last van.

Ook al ben je misschien doodsbang en moedeloos, je gunt je vijand de zichtbaarheid van die gevoelens niet. Het is een raar, paradoxaal proces. Juist die constante aanvallen om je te vermurwen, motiveren je om mentaal sterker te worden.

Als dood en verlies meer en meer in je leven worden geïncorporeerd sterken ze de moraal. Het is de grondslag voor het begrip: lijden verdiept.

En Moskou?

Daar zal men langzaamaan beseffen dat zijzelf de eigenlijke nazi’s zijn; een besef dat je, in alle nederigheid, beter kunt verdringen.

