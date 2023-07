Ik schrijf over oprechte haat, geen Actionhaat – dat is kitschhaat

“Je schrijft zo vaak over haat. Dat moet je niet doen. Haten is slecht!”

“Haten is des mens. Mensen hebben daarom recht op haat.”

“Daarom… daarom… Iedereen haat meteen maar. Haat is te makkelijk. Je hebt een hekel aan iemand en je zegt meteen: ‘Ik haat hem of haar’.”

“Dat is de Actionhaat, de goedkope haat, die bedoel ik niet. Dat is de kitschhaat die voortkomt uit een gebrek aan vocabulaire, terwijl men zich toch onmachtig voelt. Ik schrijf over oprechte haat. Men heeft zijn kind verloren in een ideologische strijd, in een oorlog die er niet had hoeven zijn. Die haat geeft energie om je eigen leven te offeren, want waar leef je nog voor, zo verdrietig ben je.”

“Wat is het verschil met rancune?”

“Natuurlijk overlappen haat en rancune elkaar. Maar rancune is net iets anders. Bij rancune is je ook onrecht aangedaan, maar zit de hekel in je lijf, die de rancune maskeert. Je wil wel iets doen, maar je kunt niet, of durft niet. Bij haat voel je je ook onmachtig, maar daar neem je geen genoegen mee. Je bent meedogenloos geworden, ook tegenover jezelf. Je wilt toch nog een zelfvernietigend offer brengen. Jezelf verlossen in de hoop dat je voor anderen ook nog verlossing brengt. Een bomaanslag bijvoorbeeld, waarbij jezelf omkomt. Symbool en nut komen dan samen. Een rancunelijer is een revolutionair in kroeg en huiskamer. Hij schreeuwt op grote afstand.”

“Maar haat is toch een emotie die er niet zou moeten zijn?”

“Ja… zo lust ik er nog wel een paar duizend. Verdriet zou er niet moeten zijn, eenzaamheid niet, depressie niet, jaloezie niet…Tja, als de mens maar één emotie zou mogen hebben, zou ik ook kiezen voor liefde. Maar de mens voelt ook alle consequenties van liefde, en dan kom je soms uit bij haat.”

“Ik lees het niet graag. Ik lees liever over liefde.”

“In een oorlog is liefde een eenzaam puzzelstukje. Haat is tragisch. Een eindpunt. Na haat rest de dood. Je moet proberen met die haat te leven. Oorlogsslachtoffers dragen een koffer vol haat met zich mee. Weet ik. Soms, als het je lukt je te beheersen, kan haat fermenteren tot rancune. En soms, als je rancune te lang duurt, gaat het gisten tot haat.”

“Heb jij ooit wel eens iemand gehaat?”

“Gehaat nooit. Ik ben wel rancuneus geweest. Maar nu zo oud, dat ik niet meer weet waarover.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.