Ik schat dat er een aantal 100 lege wijnflessen in de woonkamer stonden

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.

Hij was al ruim tien jaar depressief en had gedurende deze periode een chaos gecreëerd in huis. Twee maanden lang had hij onze website openstaan op een van zijn tabbladen. Onze pagina over woningvervuiling had hij wel honderd keer gelezen. De stap om contact met ons op te nemen was echter te groot.

Begrijpelijk. Hij leefde al jaren in vervuiling zonder dat iemand hiervan op de hoogte was. Uiteindelijk raapte hij toch genoeg moed bij elkaar om ons te contacteren. Deels omdat hij dit zelf wilde. Maar, nog belangrijker, omdat binnenkort werklui reparatiewerkzaamheden zouden komen uitvoeren aan de binnenzijde van de woning.

Met bibberende knieën en angstzweet op zijn voorhoofd deed hij de voordeur open. “Goedemorgen,” zei ik vriendelijk maar niet te amicaal, om zo natuurlijk mogelijk over te komen. Opdrachtgevers zijn niet dom. Ze weten dat hun woning vervuild is. Doen alsof er niks aan de hand is, vind ik kinderachtig en getuigen van een gebrek aan respect voor hun intelligentie.

Hij moest huilen en liep direct weg. Kort daarna kwam hij weer terug. De façade die hij jarenlang had opgehouden werd in één keer lekgeprikt als een ballon. Voor de buitenwereld had hij alles goed voor elkaar. Binnenshuis was het een ander verhaal. Nu kon hij zich niet meer verschuilen. We zouden alles zien. Overal doorheen spitten. Alles blootleggen.

De woning was een absolute ravage. Terugkijkend schat ik dat er een aantal honderd lege wijnflessen in de woonkamer stonden, vergezeld door nog eens een extra aantal honderd lege wijntaps. Het ophopen van rommel was een terugkerend thema. Honderden lege kartonnen wc-rollen, petflessen, sigarettenverpakkingen enzovoorts.

Iedere zak afval die verdween zorgde voor een steeds groter wordend gevoel van opluchting. Tegelijkertijd groeide ook het gevoel van ongemak. “Gooi maar weg,” werd er telkens geroepen wanneer we hem vroegen of hij een bepaalde doos of zak met spullen wilde bewaren.

Hoe sneller wij weg waren, des te sneller hij weer alleen zou zijn. Als daarom bepaalde waardevolle spullen moesten sneuvelen, dan was het maar zo. Uit zijn zicht controleerden we zo nu en dan toch enkele dozen en zakken. De waardevolle spullen legden we apart.

Uiteindelijk trok hij dan toch aan de bel. Het was genoeg zo. We hadden het meeste al schoongemaakt. De laatste paar kleine schoonmaaktaken zou hij zelf voltooien. Het liefst had ik alles zelf afgerond. Maar ik begreep hem. Het was een confronterende dag. Hij had zijn rust nodig.