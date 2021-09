Ik redderde en ritselde me door haar depressies heen

Met zijn wijsvinger draait hij rondjes in zijn haar, zoals altijd wanneer hij nadenkt. In de auto heeft hij continu gepraat. Van mijmeringen (“Mam, de kat op vakantie met die zwarte stip onder zijn neus leek op Hitler. Hoe weet je nou zeker dat het geen reïncarnatie was?”) tot toekomstbespiegelingen (“Ik vóél dat ik een Pokémonverjaardagsfeestje krijg.”) en neologismen (“Toen papa op de bank een dutje deed, leek ’ie dik.” “Papa is niet dik.” “Maar wel eterig.”).

Nu is het stil. Hij tuurt richting papier waarop bezoekers van het Museum van de Geest antwoorden mogen neerpennen op de vraag ‘Wat is jouw geest?’ Tja, wat is zijn geest?

De laatste keer dat ik hier was, stond zij in haar witte laarsjes naast me. Ik kan me niet herinneren dat zij zo’n kaartje invulde omdat ik te veel bezig was haar te stutten. “Gaat het nog? Ja, dat zijn hersens op sterk water. Poeh, inderdaad wonderlijk dat in die brei zoveel ellende kan zitten. Maar ook mooie dingen. Dat weet je, toch? Mam? Kom, we gaan een soepje eten.”

Zo redderde en ritselde ik me door haar depressies heen. Als ze voor zich uit staarde aan mijn keukentafel, bedekte ik alles onder een mantel der gezelligheid. En dan vooral mijn angst dat zij, jongetjes met kleuterknuisten, leden onder haar lijden. Dus gedroeg ik me wanneer haar zwart het huis bewolkte als een overspannen campingclown. Het is leuk! En hoppa, daar toverde ik weer een roos van achter mijn oor vandaan.

Alles om die nog grotere angst te overschreeuwen: wat als ze op haar lijken? Wat als ze erfelijk belast zijn? Later werd ik door een psychiater gerustgesteld. Haar ziekte, niets wijst erop dat ik hem heb. Dus lopen zij vermoedelijk geen vergroot risico.

Maar ook gedachtes laten schaduwen ­achter die de realiteit soms verduisteren. Terwijl mijn jongste driftig pent, buig ik me over een vitrine. Er ligt een gestichtsjas uit 1938 in. Destijds droegen psychiatrisch patiënten allemaal dezelfde sobere kleding. Zo waren ze bij ontsnapping snel herkenbaar. Deze jaseigenaresse wilde kennelijk niet opgaan in de beigebruine massa. Met grote precisie borduurde zij prachtige gekleurde motieven aan de binnenkant.

Ik glimlach. Dit had mijn moeder mooi gevonden. Ze had dezelfde behoefte aan opsmuk. Aan iets mooier maken dan het is.

Dan hoor ik hem, rebbelend tegen een medebezoeker. “Da’s een gekkenjas, gek hè. O trouwens, wist u? Ik wil een Pokémonfeestje. Ik ben bijna jarig.” Zijn lach schalt. En ik denk: natuurlijk lijkt hij op haar. De gestichtsjas heeft kraaltjes aan de binnenkant, mijn zoon draagt ze aan de buitenkant. En je hoeft geen duistere geest te hebben als je iets versieren wil.

Want hij neemt gewicht weg van dat wat beladen is. Als Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, de dromerige toekomstvoorspeller. Dat is hij. Want reken maar dat hij een Pokémonfeestje krijgt.

“Hé mam. Kom, we gaan verder!” Ik krijg een kaartje in mijn hand geduwd. “Mijn geest is grappig,” staat er. En hij stuift weg, zijn jaspanden wapperend achter hem aan.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

