“Hoe gaat het met het einde der tijden, mijnheer Holman?”

“Ik raad jullie aan rustig in jullie kelder te blijven. De Apocalyps is nakende met Rutte aan het roer, en met dit kabinet. Fout op fout wordt gemaakt, op Justitie, op Landbouw, Binnenlandse Zaken…”

“Denkt u dat het Lam, de Opgestane Christus, de boek­rol van het raadsbesluit Gods heeft geopend en dat een zwart en vaal paard ons burgerkrijg, hongersnood en pest zendt, voorafgegaan door hels vuur, als voorbode van het einde der tijden, zoals in de Openbaringen wordt… geprofeteerd?”

“Ik denk het wel. De aarde warmt al flink op. Kinderkens die tot Hem kwamen, maken zich daar druk om. En Erdogan en Trump hebben inderdaad gezorgd voor burgerkrijg, en hongersnood komt er zeker, want we mogen geen vlees meer eten en de boeren moeten hun veestapel met de helft verminderen. Het is een zootje. Blijf maar lekker binnen.”

“Moeten mijn kinderen niet eens naar school?”

“Er zijn veel te weinig onderwijzers, beste man. Hou die jongens toch lekker thuis. Ze spelen toch Fortnite, is het niet?”

“Nee, we lezen de hele dag in de Bijbel. En we zingen Psalm 73. Onze Johannes leest iedereen voor. Vandaag Mattheus 24:14. Maar kunnen de klokken van het einde der tijden niet elk moment gaan luiden?”

“Ja, dat zeg ik u toch. En ik denk dat het hier in Nederland begint. In Groningen zakt de grond al onder de voeten van de bewoners weg.”

“O hemel, precies zoals in Mattheus 24:4 is beschreven... ‘en de aarde zal beven, dat alles is het begin van de weeën…’ ”

“Ja, dus blijf maar lekker binnen, hoor.”

“We hoorden trouwens vanuit de kelder allemaal trekkers voorbij komen. Was dat ook een teken van het Lam Gods?”

“Nou… nu je het zegt… wis en waarachtig wel. Het gaat om het ammoniak- en stikstof­beleid…”

“Stikstof! Help! Het vijfde zegel gaat gebroken worden, zoals voorzegd!”

“Rustig, rustig! Jullie zitten hier goed.”

“Maar zeg ons, moeten wij misschien niet naar het Bijbelse Land?”

“Ik zou het niet doen. Als ze kunnen, pakken ze Israël als eerste. Het hele Midden-Oosten staat verder in brand. Van christenen moeten ze niks hebben.”

“China dan?”

“Niks voor jullie.”

“Dus we vergissen ons niet dat het einde der tijden nabij is?”

“‘Ach, dat is al zo lang gaande, joh. Al sinds het jaar nul.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl