Ik probeerde mijn hoofd in de papierbak te duwen

Beeld Sjoukje Bierma

En dan vind je jezelf weer terug in de kopieerwinkel.

Ik heb thuis geen printer.

Ik hád een printer, een heel simpele met een overzichtelijke handleiding.

Model bovenlader. Alleen voor het printen van zwarte letters.

Niet kapot te krijgen. Wereldprinter.

Ik was er heel gelukkig mee, zoals je ook heel gelukkig kan worden van een goede, houten pollepel, of een fijn hoofdkussen. Ik zorgde er ook goed voor, in tegenstelling tot de stofzuiger.

Natuurlijk was het geluk niet eeuwigdurend.

Na verloop van tijd bleek dat mijn printer uit productie was genomen en er ook de inktpatronen niet meer te koop waren.

“Waarom zou je niet in kleur willen printen?’ vroeg de vrouw van de winkel waar ik de printer had gekocht. Weer zo’n man van wie niets mag veranderen, ik zag het haar denken. En ze wees naar geavanceerde modellen die allemaal veel groter waren dan mijn kleine, handige printertje.

“Je kunt er ook mee scannen,” zei ze nog.

Ik wilde alleen maar een heel eenvoudige printer. Zonder kleur.

Kort: twee keer een nieuwe printer gekocht. Ook met zwart-witfunctie, maar ook met onleesbare handleidingen, en altijd begonnen er lampjes te knipperen die niet weer uitgingen. In de laatste machine zat, voor ik er allerminst ontroerd afscheid van nam (ik brak er eerst een klep vanaf voor ik het ding hard in een ondergrondse vuilcontainer flikkerde), nog diep van binnen een A4'tje verstopt, waardoor alles begon te knipperen en te flitsen en te piepen.

Dus voortaan naar de kopieerwinkel.

Wat daar nu weer gebeurde.

Ik was er al eerder geweest, en het had me geen moeite gekost om uit te printen wat ik uit wilde printen. Ik kreeg van iemand achter de balie een nummer dat correspondeerde met het nummer dat op een van de zoveel printers stond.

Op naar nummer 4.

Ik ratelde op het toetsenbord het uit te printen document op het scherm. Keek even naar buiten, waar twee wat haveloze mannen tegen elkaar aan stonden te schreeuwen, en drukte op ‘print’.

Kwamen er A3-vellen uit de machine gerold.

Ik wilde geen A3'tjes.

“Stop!” riep ik. “Stop!”

Ik wist de machine tot stoppen te dwingen en op het printscherm vinkte ik A4 aan.

Drukte weer op ‘print’.

En daar stroomden de A4'tjes in de bak. Ik stond er heel tevreden naar te kijken.

De A3-vellen in steeds in kleinere delen scheurend, wachtte ik tot het document helemaal geprint was.

Ik nam de stapel papier uit de papierbak, en begon binnensmonds de verschrikkelijkste niet-bestaande ziektes te mompelen.

Tweezijdig geprint.

Wilde ik niet.

De achterkant omgedraaid afgedrukt.

Wilde ik ook niet.

Iets eenvoudigs willen doen en er dan een puinzooi van maken.

“Waarom doe je toch niet wat ik vraag?” zei ik zachtjes tegen de machine. En ik probeerde mijn hoofd in de papierbak te duwen.

Mannetje van de winkel erbij.

Het mannetje zuchtte. Ik liet die zucht passeren.

“Altijd eerst downloaden en dan kijken of de instellingen goed zijn,” zei hij, alsof hij een kleuter toesprak (klopt). En hij stelde alles goed in.

Een paar minuten later was het gelukt en liep ik met mijn stapel papier naar de balie.

Ik betaalde het mannetje een bedrag waarmee ik bij een webwinkel al een halve printer had kunnen kopen.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.