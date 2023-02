Ik probeer de boel in het gareel te houden terwijl huisgenoten rond mij de ADHD-dans horlepiepen

“Hallo! Fijn u te spreken. Ik ben dokter. En ik ben Duits. Ik noem mijzelf de Duitse dokter. Ha!”

Aan de telefoon klinkt een vrolijke stem. Ik weersta nu de verleiding haar accent te imiteren, maar de zangerigheid maakt alle woorden gezelliger. Ik mag haar onmiddellijk. “Vertel, wat is er bij jullie aan de hand?”

Tja. Ik voer almaar dezelfde ‘Hijkanhetwelmaarhijletnietop’-gesprekken op scholen, begin ik. “Ach zo, wat sneu voor jullie,” zegt de Duitse Dokter die gespecialiseerd is in drukke hoofden.

Jahaa, en alles raakt kwijt, van gymtas tot bokshandschoen tot biologieboek tot ellebooggips. “Gips? Kwijt?” Bij wijze van spreken. Mijn man presteerde het twee keer zijn fiets te laten jatten. Met sleutels erin. Hij had evengoed een briefje ernaast kunnen leggen: ‘Landgenoten, gratis mee te nemen.’ Als we kip eten, komt ie thuis met tassen vol ingrediënten. Behalve: kip. En vlak voor onze vakanties gaan we altijd bijna scheiden. Omdat inpakken hem zoveel existentiële stress geeft dat koffers leeg blijven en hij urenlang de kattenbak gaat verschonen. Nee, die logica snap ik ook niet. “Hmm.”

Ik merk dat ik ratel door het begripvolle gehum. “Dan hebben we nog de lijstjes.” Een troonrede aan schema’s, door mij gefabriceerd. Op koelkast, toilet, raampartijen. Ik maakte eens een foto van mijn tv-scherm om een Ajaxgoal te delen waarna een vriend vroeg: “Wat hangt daar op de kast?” ‘Schone onderbroek! Douchen! Beschimmeld brood weggooien! Afmaken waar je aan begint!’

De Duitse Dokter lacht. “Ik vind het heel lief van jou dat jij dat doet met die lijstjes.”

Misschien, maar het is ook neurotisch, mijn gepoog de boel in het gareel te houden terwijl huisgenoten rond mij de ADHD-dans horlepiepen. Afgelopen tijd kwam er één diagnose binnen. Toen een volgende. Deze week kreeg manlief de laatste. Ik spaar ze allemaal, dacht ik, is dit niet overdreven?

Laatst las ik in een opinieartikel een houtsnijdende oproep om labels juist weg te smijten. Classificeren, douwen in hokjes, maakt dat mensen gelukkig? Ik weet het niet. Maar met een ratelend geluid vallen bij mijn man momenteel kwartjes. Daarbij komt ook oud verdriet vrij. Want wat werd hij onbegrepen op school. Het jong dat volgens docenten niet wilde deugen. De drukke dommerik die voortdurend gestraft is. Het kostte hem decennia om zijn eigen hoofd te snappen. Is het niet fijn als we eerder weten hoe ze functioneren? De kinderen die zich de dag door dromen. Of juist almaar trommelen op alles wat ze tegenkomen. Koekenpannen, tafels, mijn hoofd.

Misschien moeten we af van het label Labels. Hersenwetenschappers pleiten voor de term neurodiversiteit, wat een chique benaming is voor mijn standaardadagium ‘Iedereen is anders gebakken.’

Mijn huisgenoten zijn drukker gebakken dan ik. Bubbeltjesbreinen hebben ze. Bruistabletten zijn ze. Waardoor ze tegen maatschappelijke grenzen aan lopen. En tegen zichzelf. En tegen mij. Met mijn irritante lijstjes. Kortom: ken uzelve is een groot goed. Dus melden we ons met het hele gezin op een zonnige middag bij de Duitse Dokter. In de hoek van haar spreekkamer staat een drumstel. Ik hou mijn hart vast.

(Wordt vervolgd)

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.