Vrouw: “Heb jij wat tegen onze burgemeester?”

“Hoe bedoelt u?”

“Je schrijft zo naar over haar.”

“Nou, ik vind het geen makkelijke tante en ik zal niet ontkennen dat we wel eens hebben gebotst, maar dat staat los van haar beleid. Ik vind het vreselijk hoe ze die mensenmassa op de Dam heeft aan­gepakt. Of eigenlijk niet heeft aangepakt.”

“Ik meen te merken dat je issues met vrouwen hebt.”

“Wat bedoelt u met issues? U bedoelt vermoedelijk ‘problemen,’ maar aan wat voor problemen denkt u dan?”

“Zo’n vraag alleen al… Dat je je heel erg wilt bewijzen tegenover vrouwen. Dat klopt toch? Je gaat ook nu opeens heel erg expres ‘u’ zeggen. Terwijl je weet dat je best ‘je’ tegen me kunt zeggen.”

“Ja, nu u het zegt… Verdomd, ik wil me heel erg bewijzen tegenover vrouwen. Ik zie een vrouw, en dan denk ik meteen: nu ga ik me bewijzen.”

“Ook dit is weer een bewijs… Maar goed, ik lees die stukjes van je, en dan denk ik: die kan geen vrouwen boven zich velen. Dan ga je tekeer tegen Halsema, terwijl die het hartstikke goed doet.”

“Ik vind dus niet dat ze het hartstikke goed doet.”

“Doe je het weer. Ik noem jullie rechtse alfa-aapjes.”

“Dank u.”

“Het is niet heel hartelijk bedoeld, dat weet je ook wel, maar ik vind het wel wonderlijk.”

“O, jammer dat het niet heel hartelijk bedoeld is.”

“Maar ik vind het ook heel wonderlijk.”

“Ja, dat zei u.”

“Wil je niet weten wat ik heel wonderlijk vind?”

“Niet echt.”

“Je bent wel een echt alfamannetje, hoor. Wat ik wonderlijk vind, is dat jullie tegen beter weten in er niet voor terugdeinzen om zo’n Femke Halsema helemaal kapot te maken.”

“Dat klopt helemaal.”

“Hè, wat flauw en kinderachtig, hou op. ­Jullie doen wel of je vrouwen gelijkwaardig vindt aan mannen, maar dat is eigenlijk niet zo.”

“Nee.”

“Jullie verliezen je positie en dan worden jullie agressief.”

“Ja, ik zeker.”

“Hè, hou nou op! Ga er nou eens serieus op in!”

“Oké. Uhm, serieus: ik denk dat we Halsema kapot willen maken omdat ze een vrouw is en onze positie als man bedreigt. Wij mannen verliezen onze macht die we eeuwen hebben gehad. Dat komt vooral voor bij conser­vatieve ouwe lullen zoals ik.”

“Ben je nou serieus?”

“Volstrekt.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

