Ik moest per se de beginselen van salsa leren in de keuken van mijn gastheer op Cuba

Tijdens een lunch vertelt een collega over de eerste keer dat ze haar familie in Centraal-Afrika bezocht. Wijzend op mijn net gelakte nagels zegt ze: “Als je daar bij iemand op visite gaat, worden je nagels gelakt. Als teken van gastvrijheid.”

“Echt?” vraag ik, “en wat als je nou meerdere keren achter elkaar op visite gaat?”

“Dan halen ze eerst je oude nagellak eraf, en lakken ze dan opnieuw.”

Ik hoorde al over heel wat gastvrije gewoonten. Ik heb zelf wel eens het genoegen gehad om volgestopt te worden met de heerlijkste spijzen waarbij me werd toegefluisterd dat het onbeleefd was om te weigeren of je bord niet leeg te eten. Ik hoorde ook over plekken waar het juist onbeleefd is om niets over te laten want anders blijft je gastheer/vrouw/mens maar opscheppen.

Ik leerde over het serveren van een enkel koekje. Ik heb gehoord over uitgebreide theeceremonies. Zelfs over een dans waar je als gast wordt geacht aan deel te nemen, ik moest zelf per se de beginselen van salsa leren in de keuken van mijn gastheer tijdens een bezoek aan Cuba.

Allerlei manieren om te zeggen: “Hey, je bent zo welkom dat ik je graag ontvang met open armen, ik honoreer jouw komst met schalen van mijn beste kookkunst, jij bent me zo dierbaar, we maken er een feestje van.” Het is weer eens wat anders dan naar huis gestuurd worden als de familie aan tafel gaat. Of na afloop van een etentje een tikkie in je WhatsApp te vinden.

Maar goed, die nagellak dus, daar had ik nooit eerder over gehoord. Hoe langer ik er over nadenk, hoe mooier ik het gebruik vind. Om even, te midden van het rumoer van het dagelijkse leven, je handen in de vingers van je host te leggen, die je nagels welkom lakt. En zo, met je handen in die van een ander, kan je je alleen nog maar overgeven aan het moment. En even werkelijk contact maken en aanraking voelen.

Het doet me denken aan een gedicht van Mark Nepo, waarin hij stelt dat we zoveel moeite doen om laagjes tussen ons ware zelf en de wereld te plaatsen, uit bescherming. Alsof we de wereld aanraken met handschoenen. En dat de uitdaging is om ons in de ochtend niet aan te kleden om de wereld tegemoet te treden maar om juist iets af te leggen, onze denkbeeldige handschoenen uit te trekken, om meer te voelen, of zoals hij stelt in de laatste strofe (in een eigen vertaling uit het Engels):

Zodat de deurknop koud aanvoelt

De deurhendel van de auto nat

En een afscheidskus voelt als de lippen van een ander

Zacht en onherhaalbaar

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl.