Ik moest lachen om al die boodschappenlijstjes

Veel Afrikanen nemen het niet zo nauw met de leeftijd. Vooral omdat we vaak onze precieze leeftijd niet weten. Geboorteregistratie is in Ethiopië zoiets als een lidmaatschap bij de ANWB aanvragen – je kan het morgen doen, maar ook komende maand of volgend jaar.

Vanuit die achtergrond overwoog ik mijn verjaardag dit keer niet mee te tellen. Door Covid-19 kon ik geen feestje houden en een rondje geven in het café was er ook niet bij. Ik dacht oprecht: ik sla een jaar over. En dan ga ik volgend jaar weer verder met ouder worden.

Mijn Nederlandse ‘moeder’ dacht daar anders over. Zij kwam op visite. Met haar dochter. En een grote bos bloemen. Waardoor ik me opeens heel erg jarig voelde en via Zoom allerlei vrienden optrommelde. Zo werd er toch nog (digitaal) geproost.

De komst van mijn Nederlandse moeder wees mij nog maar eens op de stiptheid van Nederlanders. Verjaardagen staan hier in agenda’s, net als eetafspraken – zelfs boodschappen worden tot een lijstje verheven.

Ik weet nog dat ik voor het eerst in Nederland boodschappen deed in de Jumbo in Wageningen. Al die mensen die naar papiertjes of naar hun telefoon liepen te turen. Wat lazen zij in hemelsnaam?

De boodschappenlijst dus. Ik moest erom lachen, maar inmiddels kan ik niet meer zonder. Net zoals ik het nu begrijp dat een afspraak om 8 uur ook echt om 8 uur is en niet vanaf 8 uur.

Doordat mijn verjaardag in de agenda van mijn Nederlandse moeder stond, had ik alsnog een heerlijke dag. Plannen, organiseren en inroosteren zijn voor mij woorden met een warme gloed.

Wondimu Gebre Woldeaarggiye kwam in 2015 als vluchteling van Ethiopië naar Nederland. Wekelijks vertelt hij over zijn leven in Amsterdam.