Ik mis Amsterdam altijd snel als ik ergens anders ben

De wereld raakt steeds meer in verwarring door Covid-19. De rek is eruit en het begrip voor de maatregelen wordt minder, terwijl het virus juist zijn spieren samenbalt. Op één dag werden 260.000 mensen besmet. Een nieuw record.

Intussen is Amsterdam weer volgelopen met toeristen. Het centrum van de stad, vooral de Kalverstraat, oogt als vanouds: grote groepen mensen op weg naar winkels of attracties. Opvallend: tijdens mijn wandelingen zag ik ook veel lokale toeristen.

Zelf was ik ook op vakantie in eigen land. Ik bezocht Den Haag, en dat is goed bevallen. Korte treinreis, veel historie, de zee om de hoek. Extra fijn is dat Den Haag net als Amsterdam een diverse stad is, met mensen uit alle hoeken en gaten van de wereld. Vorig jaar, tijdens mijn reis naar Zürich, moest ik vaststellen dat dit niet vanzelfsprekend is. In de Zwitserse hoofdstad zag ik alleen maar dezelfde soort mensen.

In Den Haag kwam ik allerlei types tegen. In vakantiestemming. We spraken over de mooie steden en provincies die Nederland te bieden heeft en ja: we hadden het ook over Amsterdam. Ik vertelde dat ik me gelukkig prijs dat ik uit Ethiopië, via een lange omweg, in Amsterdam ben beland – de stad die mij het gevoel geeft dat ik ertoe doe en die mij dezelfde kansen biedt als iedereen.

Om die reden mis ik Amsterdam altijd snel als ik ergens anders ben, een positief signaal. Het betekent dat ik na vele omzwervingen en na moeilijke jaren mijn thuis gevonden heb. Ik ben net als bijna 900.000 andere mensen een Amsterdammer. Zeker weten doe ik het niet, maar ik vermoed dat ik van die 900.000 tot de meest trotse Amsterdammers behoor. Die trots begint al te gloeien zodra ik wakker word. Pas als ik weer in diepe slaap val, zakt het gevoel even weg.

Wondimu Gebre Woldeaarggiye kwam in 2015 als vluchteling van Ethiopië naar Nederland. Wekelijks vertelt hij over zijn leven in Amsterdam.