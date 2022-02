Op de dijk stond de vrouw met de vier honden. Naast haar de man die nooit de kak van zijn hond opruimt.

“Ik denk dat mijn buurman het ook doet,” zei de vrouw. Ze keek naar de honden die in het gras hun ding deden.

“Wat?” vroeg de man.

“Nou, van die foto’s maken.”

“Wat voor foto’s?”

De vrouw keek de man aan met een verbaasde uitdrukking op haar gezicht.

“Wat voor foto’s, vraagt ie.” Ze trok wat aan de vier lijnen.

De man keek naar zijn witte hond die er eens goed voor ging zitten.

“Van z’n ding,” zei de vrouw.

De man glimlachte en haalde een poepzakje uit een zak van zijn jas. Hij keek er een beetje verrast naar, alsof hij zijn hand net uit een grabbelton had gehaald.

“Je bedoelt een dickpic?” zei hij met uitgestreken gezicht.

De vrouw keek een beetje van de man weg.

“Ja, dat,” zei ze.

De man speelde wat met het zakje. Keek naar zijn hond.

“Hij loopt soms de hele dag in zijn badjas rond,” zei de vrouw.

“Hoe weet je dat?” vroeg de man.

De vrouw lachte.

“Je kijkt wel eens bij iemand naar binnen, toch?”

De man gaf geen antwoord.

“Weet je wat er ook is gebeurd?” zei de vrouw.

“Nou,” vroeg de man.

“Ik heb het dringende verzoek gekregen geen foto’s meer te sturen.”

De man draaide met zijn ogen, er ging blijkbaar van alles om in zijn hoofd. Hij keek vol verwachting naar de vrouw.

“Smeerlap, ik weet wat je denkt,” zei ze niet onvriendelijk.

De man grinnikte.

“Foto’s van de honden,” zei ze en knikte naar de vier honden die weer voor haar stonden te kwispelen.

“Je mag geen foto’s van je honden meer maken? Waarom niet?”

“Ik mag van ons hondenclubje wel foto’s maken, maar niet meer met… nou ja, niet meer met piemels erop.”

De mond van de man viel open.

“Wat?”

“Of ik, als ik foto’s van mijn schatjes maak, wil zorgen dat hun piemels er niet op staan. Iemand had daar bezwaar tegen gemaakt.”

De man floot zijn hond.

“Je neemt me in de maling,” zei hij.

“Echt,” zei de vrouw. “Ze voelde zich niet meer veilig als ze zo’n foto onder ogen kreeg.”

“Om een hondenpiemel? Een hi ha hondenlul? Sorry, dat zongen we vroeger op de voetbaltribune. Wacht effe, om een hondenpic?” Hij moest even om zijn eigen grap lachen, schudde toen met zijn hoofd en floot nog een keer, maar nu harder, richting zijn hond.

“Je bent uit dat clubje gegaan, mag ik hopen?”

“Ik twijfel nog,” zei de vrouw.

“Ik zou het wel weten,” zei de man. Zijn hond was inmiddels aan zijn voeten gaan zitten.

Ze maakten aanstalten om verder te lopen.

“Echt belachelijk,” zei de man.

“Vorig jaar om deze tijd lag er sneeuw en ijs,” zei de vrouw.

De man stopte het poepzakje weer in zijn zak.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl