Ik mag de oorlog in Oekraïne niet vergelijken met de Tweede Wereldoorlog

Elke dag krijg ik wel een mail van iemand dat ik de oorlog in Oekraïne niet mag vergelijken met de Tweede Wereldoorlog.

Volgens mij doe ik dat niet. Ik spiegel het weleens aan een facet van die oorlog. Maar waarom zou ik het eigenlijk niet mogen vergelijken? Je hoort dan: “De Tweede Wereldoorlog was erger.”

Wat is erger? Meet je de lengte van een oorlog? Dan was de Tachtigjarige Oorlog erger. Meet je de hoeveelheid slachtoffers? Dan ‘wint’ waarschijnlijk de Tweede Wereldoorlog, maar men vermoedt dat de Mongoolse veroveringstochten in de 12de en 13de eeuw zo’n 60 tot 70 miljoen slachtoffers eisten. En er waren toen minder mensen op aarde dan tegenwoordig.

Een mens kan maar een beperkte hoeveelheid verdriet aan, een beperkte hoeveelheid pijn en angst. Er is een punt waarop iemand liever dood is dan verder te lijden. Het sadisme van de mens daarentegen wordt steeds geraffineerder. Het is alsof hij zich schaamt voor zijn gruwelijkheden.

Hij ziet zelf op een gegeven moment wel in dat het doden met een mes het slachtoffer langdurig laat lijden. Dat was onhandig en vervelend om naar te kijken. Dus vond hij het zwaard uit. Maar een nek klief je met een zwaard niet in één keer doormidden, dus vond hij de guillotine uit. Toen kwam het pistool, pistool werd kanon, et cetera. We hebben nu de atoombom. Het atoomwapen is een eindpunt. Gebruik van de bom vernietigt de ander, maar ook jou. Zelfs als het je lukt uit de atoomkelder te komen met je lijf vol jodiumtabletten, dan tref je een woestijn aan waar alleen misgeboorten een paar jaar oud kunnen worden. Maar goed, je hebt wel wraak genomen. “Samen begroeven ze Hektor, de temmer van paarden,” is de laatste regel van de Ilias van Homerus, het allermooiste boek over oorlog, waarvan de eerste regel ging over woede, wrok en wraak. Het heeft allemaal geen zin gehad.

Poetin wil als wraak zoveel mogelijk burgerslachtoffers maken om daarmee de moraal van het Oekraïense volk te breken, maar elk lijk verspreidt haat. Alles moet kapot en dood, omdat zijn speelgoedje kapot gemaakt is. “We zullen die Oekraïners eens een lesje leren.” Welk lesje wordt geleerd? Vergeld je een kapotte brug met een aantal mensenlevens? Maakt dat die brug weer heel?

Oorlog is het afleren van angst.

Op een gegeven moment is niemand meer bang en schiet je de vijand, zijn vrouw en kinderen overhoop.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.