Het nieuws over de mogelijke impeachment van Trump maakte bij mij weinig los. Dat zal de devaluatie zijn die optreedt, wanneer een heel presidentschap al wordt begeleid door dagelijkse hysterie, die steeds weer op niets uitloopt.

Op een gegeven moment geloof je het wel. Ruslandonderzoek het einde van president Trump? Zal wel. Comey-getuigenis einde voor Trump? Zal wel. Impeachment? Ja, ja. Trump heeft een president van Oekraïne gevraagd om onderzoek te doen naar Joe Biden, een politieke rivaal. Genoeg voor een afzettingsprocedure? Zeker. Maar voor Trump gelden nu eenmaal andere regels. Ik maak me geen illusies over impeachment. De Democraten zullen zichzelf waarschijnlijk in de voet schieten, de procedure zal door de Republikeinen in de Senaat worden weggestemd en Trump kan zich tijdens de campagne weer voordoen als slachtoffer van een heksenjacht.

Maar als we iets konden leren van Greta Thunbergs moedige toespraak op de VN-klimaattop deze week, dan was het dat je niet op de wereld bent om je idealen uit angst zelf alvast maar af te zwakken. Je bent er niet om anderen met jouw woorden te behagen. Je hoeft je niet in te houden ter geruststelling van mannen van middelbare leeftijd die jouw moed, eloquentie en onbevreesdheid als bedreiging zien voor hun afgestompte, laffe destructiedrift. En evenmin ben je er om je te laten doodknuffelen door mensen die in jou een mascotte zien voor hun slappe, halfhartige partijprogramma’s.

Nee, je moet je ideeën en idealen onbevreesd - zoals de Amerikanen mooi zeggen: unapologetic - durven uit te dragen, en daarmee zoveel mogelijk mensen overtuigen. Misschien lukt dat, misschien niet, maar dat is niet waar het in de kern om gaat. Het gaat erom dat je vanuit overtuiging spreekt. Streef naar waarachtigheid, niet naar andermans goedkeuring.

En zo deed Thunbergs speech me beseffen: natúúrlijk moeten de Democraten die afzettingsprocedure in gang zetten. Een president overtreedt de wet, dat mag niet onbeantwoord blijven. Ook al mislukt de impeachment hoogstwaarschijnlijk, dan nog is de poging ertoe gerechtvaardigd. En dat deze rel ook kandidaat Joe Biden zou beschadigen, zoals sommige paniekerig riepen: nou en?! Biden, met zijn ongeïnspireerde sorry-dat-ik-besta-campagne, zou sowieso de allerslechtste keuze zijn na het debacle van 2016.

Ook hier geldt: wees niet bang. Durf gewoon links te zijn. Bespaar jezelf toch het nederig buigen voor ‘twijfelende’ Republikeinen die, als het erop aankomt, toch honderd procent zeker weer op Trump zullen stemmen. Geef ons Elizabeth Warren of Bernie Sanders, mensen die zich fel verzetten tegen de economische ongelijkheid, de groeiende ontmenselijking van de ander, de destructie van de planeet, en die er ook nog eens een geloofwaardig alternatief voor bieden.

Ze bombarderen ons niet met angstbeelden rond Trump maar gaan, net als Thunberg, uit van hun eigen kracht. Ze schetsen ons met concrete ideeën de mogelijkheid van een wezenlijk andere samenleving. Voor minder doen ze het niet. En ja: misschien blijkt dat straks allemaal niet genoeg. Misschien helpt de afzettingsprocedure Trump, misschien krijgen Democratische Wall Streetdonoren hun zin, die zeiden hun hand op de knip te houden als Warren de kandidaat wordt. Maar winnen in 2020 is niet heilig. Ik heb altijd gevonden dat een electorale oorwassing het beste antwoord op Trumps verkiezing zou zijn. Maar niet ten koste van alles. Als je je eigen inborst moet temmen om Trump te verslaan, win je misschien een verkiezing, maar verlies je iets veel belangrijkers: je geloofwaardigheid.

