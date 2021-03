Ik lees de verklaring op Instagram van André Hazes jr. en weet genoeg

Nu André Hazes junior op Instagram een novelle heeft geschreven over de definitieve breuk met zijn geliefde, krijg ik ook opeens zin in het afleggen van een verklaring. Waarom is dat alleen voorbehouden aan figuren als Gordon, Marco Borsato en de zoon van Dries Roelvink?

Als morgen iemand ergens in Gelderland zegt dat Gordon twee kunstknieën heeft, dan staat er een uur later een ronkend stuk op zijn Facebookpagina. ‘Ik ben trots op mijn eigen knieën. Ik heb een heel leven lang keihard gevochten voor deze knieën. Waarom zou een homo­seksueel geen echte knieën mogen hebben? Stik er maar in, daar in dat boerengat.’

De kloof tussen Bekende Nederlanders en Nederlanders Die Verder Niemand Kent wordt te groot. Ik wil Rooie Rinus op de bank bij Linda de Mol.

Linda naast een man in een trainingspak. Nat haar tot op zijn rug. De eerste vraag van Linda: “Rooie Rinus, als ik je zo mag noemen, jij kwam drie dagen geleden thuis en je ziet een paar vreemde schoenen in je halletje staan. En toen?”

Het is vooral de vanzelfsprekendheid die mij stoort. Blijkbaar is dat, na jaren kritiekloos gejuich, zo in het hoofd van de jonge Hazes gaan zitten: er moet altijd een verklaring worden afgelegd. André denkt werkelijk dat een hardwerkende automonteur in Zeeland alles uit zijn handen laat vallen als er slecht nieuw is over de volkszanger.

In zijn werkkleding naar huis, doodstil op de bank, en dan wachten tot zijn vrouw vraagt wat er aan de hand is. “Laat me maar even. Ik probeer het allemaal op een rijtje te zetten. Hazes en zijn vriendin hebben ruzie gekregen op Bonaire. Ik wacht op zijn verklaring.”

Het is pijnlijk dat Hazes jr., vlak voor onze ogen, hetzelfde treurige leven lijkt te leiden als zijn vader. In de prachtige film Zij gelooft in mij van John Appel zie je waar Hazes aan is over­leden: bewondering. Nooit eens iemand die hem op zijn flikker gaf.

Als er maar één iemand ooit tegen de oude Hazes had gezegd: ‘het boeit niemand een moer, Dré, wat jij allemaal uitspookt met Rachel. Ga je niet een beetje te veel in jezelf geloven jongen’, dan leefde hij misschien nog.

Ik lees de verklaring op Instagram van André Hazes jr. en weet genoeg. Die arme jongen heeft niemand in zijn buurt die het volgende tegen hem heeft durven zeggen: “Hoezo een verklaring? Ben je niet goed bij je hoofd? Er sterven mensen. Hallo!! Wakker worden! We zitten midden in een pandemie, pipo! Schaam je!”

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.