‘Ik leef in een witte maatschappij, een maatschappij waar ik een stereotype ben, een grap’

Wat houdt Amsterdamse tieners bezig? De komende zeven weken delen veertien middelbare scholieren in het kader van het Parool Columnfestival in veertien zelfgeschreven columns hun gedachten. Kymmora Vrede (Ir. Lely Lyceum) en Imran el Hassani (Metis Montessori Lyceum) verzorgen de aftrap.

Kymmora Vrede, 4 vwo Ir. Lely Lyceum

Beeld Eigen foto

Witte Maatschappij

Ik leef in een witte maatschappij. Niemand snapt wat er leeft in mij. Lopend in de straten van Amsterdam. Geboren en getogen maar toch voel ik me niet thuis.

Wijzend en starend kijkt men me aan. Dit is niet anders dan normaal, normaal in mijn wereldje. Ik leef in een witte maatschappij. Een maatschappij waar mijn stem niet telt, een maatschappij waar mijn cultuur een gevaar is. Een maatschappij waar ik een stereotype ben, een grap. Een grap die steeds wordt herhaald.

Ik leef in een witte maatschappij. Levend op een planeet waar ik wordt geïmiteerd, waar ik inspireer, waar ik intimideer, maar overal waar ik ga, creëer ik de sfeer.

Ik leef in een witte maatschappij. Een maatschappij waar de mensen die mij vertegenwoordigen, woorden gebruiken die mij niet vertegenwoordigen. Waar ik weggestuurd word naar mijn eigen land. Maar een land dat ik niet ken, omdat dat van mij is afgepakt.

Ik leef in een witte maatschappij. Een maatschappij waar ik niet mag zijn wie ik ben. Ik heb de vrijheid om niet vrij te zijn. Kracht is macht en vrouw is zwak.

Ik leef in een witte maatschappij. Waar normen geen waarden hebben en waarden geen normen hebben. Een maatschappij waar een vooroordeel oordeelt. Waar mijn herkomst niet ver komt.

Ik leef in een witte maatschappij. Jij leeft met mij en ziet mijn pijn en doet alsof ik die niet heb, maar ik bloed. Jij staat met mij, maar steekt me in mijn rug of in mijn zij.

Ik leef in een witte maatschappij. Een maatschappij waar niemand een hand uitsteekt naar mij. Een maatschappij waar Jan en Kim voor staan, voor mij.

Ik leef in een witte maatschappij. Dag in dag uit en na jaren leeft de witte maatschappij in mij.

Imran el Hassani, 4 havo Metis Montessori Lyceum

Beeld -

Les op afstand

Ik doe mijn laptop open en log in op Microsoft Teams. De les begint. Doordat het systeem niet meewerkt, kan ik de les niet goed volgen en geen vragen stellen. Achteraf zie ik dat ik absent sta. De docent noemt mij ongemotiveerd.

De volgende les ziet de docent mijn vraag niet. De uitleg gaat te snel en ik kan niet aangeven dat ik iets niet snap. De les daarna krijgen we helemaal geen uitleg. De absenties worden bijgehouden en dan is de docent verdwenen. Dat was het dan.

Wat is nu precies de bedoeling? Wat wordt er van mij verwacht? Ik tast in het duister. Met een zucht, haal ik de berg kleren van mijn bed en leg ze op mijn bureaustoel. Ik duik maar weer mijn bed in.

De volgende ochtend haal ik de kleding van mijn bureaustoel af en gooi ik ze weer op mijn bed. Gisteren herhaalt zich. Na een mailtje met een vraag krijg ik een linkje naar een YouTubevideo terug. Het internet is mijn nieuwe school.

Zo zag mijn leven er een jaar uit. De cijfers op mijn rapport kleurden steeds roder en de wallen onder mijn ogen steeds zwarter. “Je doet gewoon je best niet meer,” kreeg ik te horen, nadat ik urenlang bezig ben geweest met zelfstudie.

“Samen komen we eruit, maar dan moeten we ook samenwerken,” klonk het. Daar merkte ik eerlijk gezegd weinig van. Het is nu ieder voor zich.

Wie het moeilijk heeft, heeft gewoon pech. Je verdwijnt langzaam tussen alle icoontjes op Teams.

Niemand die je vraagt hoe het met je gaat, of je nog een vraag hebt en of het huiswerk allemaal wel gelukt is. Terwijl zo’n simpele vraag het verschil kan maken.

Ik ben nu niet meer dan een manke thumbnail op de virtuele snelweg.