Dat de Russen achter Poetin staan, begrijp ik. Dat bijna alle hoge functionarissen hem steunen, begrijp ik niet echt. ’tuurlijk, Je bent bang voor je baantje, je bent niet zo’n held, je weet niet hoe je moet ageren, snap ik allemaal. En een held leeft niet zo lang, of zit lang in de gevangenis.

Maar in het Kremlin, waar zo ongelooflijk veel mensen werken, moeten toch een een paar helden zitten. Die zien. Die horen. Die weten. Die nadenken. Die een woede ontwikkelen.

De ambtenaar met familie in Oekraïne, met een liefde die daar woont of een neef die hij vertrouwde en nu dood is. Waar is die?

Veel reacties kreeg ik op mijn column waarin ik Lincoln citeerde. (You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.) Enkele lezers vroegen zich af door wie ik me voor de gek laat houden. Door die artsen die zeiden dat je je tegen corona moest vaccineren? Door die zogenaamde wetenschappers? Door die idioten die beweren dat deze zomer een voorbeeld is van de opwarming van de aarde? Door een regering die anderhalf miljoen mensen aan de armoede brengt? De lijst leek eindeloos.

Het antwoord is: ja, ook ik laat me in de maling nemen. Of beter: ongetwijfeld word ik voor de gek gehouden. Een paranoïde levensinstelling is aanbevelenswaardig en ik ben daarin heus behoorlijk geoefend, maar dan nog ben ik domweg niet in staat over alles ‘het juiste’ te denken.

Het is makkelijk om te denken en te zeggen: alle politici liegen, maar ik ken er een paar en die liegen niet. Zo ken ik dokters die ik honderd procent vertrouw. Waarom? Omdat ze mijn leven hebben gered. Had zo’n arts tegen mij gezegd: “Laat je niet vaccineren, het is onzin,” dan had ik dat gedaan.

Ze zeiden echter: “Je moet je zo snel mogelijk laten inenten met dat hartje van je.”

Heb ik me in de maling laten nemen? Nou, graag.

Anders gezegd: ik laat mij leiden door wat ik denk dat mij voordeel oplevert. Egocentrisch? Vast. Ik luister naar mensen van wie ik vermoed dat ze verstand van zaken hebben en ik leg mijn lot in hun handen zonder ze verantwoordelijk te houden. Maar zie, hoor of weet ik dat ik in de maling word genomen, dan kom ik in opstand.

