Het begon op het perron, waar een jonge vrouw handsfree met iemand aan het bellen was.

Ze was vlak naast me op het bankje gaan zitten.

Ik luisterde gratis mee.

“Merguezworstjes,” zei ze. “Ja, die liggen nog in de vriezer.”

Ze stopte haar handen diep in de zakken van haar jas.

“Nee, merguezworstjes. Mer-guez-worst-jes.”

De jonge vrouw haalde een lange kassabon uit een jaszak tevoorschijn en keek er even naar.

“Nee, ik bedoel niet merengueworstjes. Die bestaan niet. (…) Ja, ik weet dat zeker. (…) O, een dans? (…) Op Bonaire?”

Van de kassabon had ze een balletje gemaakt.

“Hoezo niet leuk voor kerst? Die dingen zijn hartstikke lekker hoor. Jij hebt ze nog besteld toen we laatst in dat Libanese restaurant aten. (…) Echt hoor. (…) Wel waar.”

Er sijpelde een beetje ergernis door in haar spreken.

“Walter wil geen herkenbare dieren op zijn bord met kerst.”

Ze was rechtop gaan zitten.

“Aansteller? Walter? Dat is voor jouw rekening. (…) Ja, ja. (…) Oké, het is al goed.”

Ze zakte weer onderuit.

“En chipolataworstjes dan? (…) Chi-po-la-ta-worst-jes. Die vindt iedereen lekker.”

Ze klemde het papieren balletje tussen haar tanden terwijl ze luisterde. Schoot het met haar lippen in haar hand.

“Ja, ik weet dat er ook chipolatapudding bestaat. Maar dat is wat anders. (…) Ja, ik weet dat je geen bitterkoekjes mag, maar die zitten niet in die worstjes… (…) Wat? Nee… Ach, laat maar.”

De trein kwam het station binnenrollen.

Ik stapte in, ging ergens zitten, en dacht na over het verschil tussen een merguezworstje en een chipolataworstje.

Ik kwam er niet uit. En ik ging het ook niet uitzoeken op mijn telefoon.

“En garnalen?” hoorde ik achter me.

“Garnalen, ja. (…) Nee, daar heeft Walter geen problemen mee. (…) Ja, jezus, mam, dat moet je hem vragen.”

Ze tikte met een ring tegen het raam.

“Ja, kan ook vooraf. Ja, in die mooie glazen van tante Jenny. (…) Achter de Chinese kommen.”

Het tikken versnelde wat.

“Whiskysaus? Of daar echte whisky in zit? Weet ik veel. (…) Cocktailsaus? Is dat hetzelfde, maar dan zonder whisky? (…) Een flesje uit het kerstpakket van pa van jaren geleden? Lijkt me prima.”

Ze schopte tegen een lege koffiebeker die onder mijn stoel door schoot.

“Ja, dat zijn van die kleintjes,” zei de jonge vrouw. “Hollandse garnalen. (…) Nee, grijzig. (…) Ja, klopt, dat is geen feestelijk gezicht. We kunnen ook gamba’s nemen. (…) Dat zijn van die grote garnalen. (…) Nee, die vind jij niet eng. Nu moet je ophouden, hoor,” zei de jonge vrouw, inmiddels duidelijk geërgerd.

Het tikken was gestopt. Het bleef een tijdje stil.

“Wat? Hoezo lust je die opeens niet meer? Sinds wanneer niet? (…) Verdomme, ma, ik probeer ook maar wat, hè?’”

Station Muiderpoort.

De jonge vrouw stond op.

“Zeg nou maar gewoon wat je lekker vindt, mam, dan komt het allemaal goed,” zei ze.

Ze liep al luisterend richting de deuren.

“Nee, dat is echt niet erg. Dan eet Walter er maar omheen,” hoorde ik haar nog zeggen.

Er zat geen spatje ergernis meer in haar stem.

