Ik kreeg op tijd professionele hulp toen ik werd gepest. Dat was mijn redding

“Jij hebt helemaal geen vrienden!!”

“Je bent lelijk”

“Waarom pleeg jij geen zelfmoord?”

Dit zijn zomaar wat berichten die de 14-jarige Maryana uit Boven-Hardinxveld via sociale media binnenkreeg. Ze werd letterlijk dood gepest: op 14 november 2020 pleegde ze zelfmoord. Niemand in haar omgeving had door dat het zó slecht met haar ging. Ze had die dag immers nog uren aan de kerststal gewerkt. ’s Avonds was ze er ‘plotseling’ niet meer.

Een aantal dagen geleden werd de documentaire Eindeloos gepest uitgezonden op NPO 3. Door middel van foto’s en filmpjes kreeg je een inkijkje in het leven van Maryana: ze was een gezellige baby, een knap meisje en – op het eerste gezicht – een vrolijke tiener. Maar schijn bedriegt. Maryana was doodongelukkig. Ze werd al sinds groep 5 van de basisschool gepest.

Het begon met klassieke pesterijen: ze werd uitgelachen omdat ze geen merkkleding droeg. De andere kinderen vonden haar bovendien te eigenzinnig. Ze liep nooit mee met de meute, maar volgde haar eigen pad. Het pesten werd steeds erger. Een aantal klasgenootjes introduceerde de term ‘Maryanavirus’; iedereen die bij Maryana in de buurt kwam werd buitengesloten. Maryana raakte steeds meer geïsoleerd. Van een levenslustig meisje veranderde ze in een stil en teruggetrokken kind.

In haar pubertijd werd het nog erger. Na school werd ze opgewacht, aan haar haren getrokken en geschopt. En dan waren er dus die vreselijke berichten die constant bleven binnenkomen via sociale media. Toch probeerde ze nog steeds zoveel mogelijk zichzelf te zijn. Ze verfde haar haren soms rood en dan weer paars. Ze plaatste filmpjes op Instagram waarin ze meezong met haar favoriete muziek. En ze kwam uit de kast als biseksueel. Voor haar raam hing ze een grote regenboogvlag.

Het pesten ging maar door en Maryana raakte steeds verder verstrikt in een depressie. Ze vroeg om hulp. Helaas kwam ze op een ggz-wachtlijst te staan van een half jaar. De hulp waar ze zo naar verlangde heeft ze nooit gekregen.

Gelukkig is het bij mij nooit zó erg geweest als bij Maryana, maar ook ik werd gepest op de basis- en de middelbare school. De andere kinderen vonden ook mij te eigenzinnig en te gevoelig. Ook ík veranderde van een vrolijk, brutaal meisje in een stil, teruggetrokken vogeltje. En ook bij mij mondde het pesten uit in een depressie rond mijn veertiende.

Het grote verschil: ik kreeg wél op tijd professionele hulp. Dat was mijn redding.

De documentaire Eindeloos gepest zou verplichte kost moeten worden voor alle scholieren, docenten en politici met de ggz in hun portefeuille. Per jaar plegen gemiddeld 300 jongeren zelfmoord; bijna één per week dus. Een deel van die suïcides valt te wijten aan langdurig pesten. Dit moet stoppen. Laten we er alsjeblieft voor zorgen dat er geen nieuwe Maryana’s bij komen.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem met 113 Zelfmoordpreventie, via chat op www.113.nl, of telefonisch via 0800-0113 (gratis) of 113 (tegen de gebruikelijke telefoonkosten).

