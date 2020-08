Ik kreeg netjes een bericht: dank voor uw stem op Pieter Omtzigt

Eén dag te laat was ik. Op 25 juni maakte Pieter Omtzigt bekend dat hij zich verkiesbaar stelde als leider van het CDA. En dat leek mij een uitermate goed idee. Maar om te kunnen stemmen moest je je uiterlijk op 24 juni al als CDA lid hebben aangemeld én je contributie hebben betaald. Toch, bij wijze van steun en voor jeweetmaarnooit meldde ik me nog gauw en betaalde het lidmaatschapsgeld.

Voor wie met zijn ogen begint te knipperen bij het lezen van ‘Tink werd lid van het CDA’ een toelichting: Ik ben namelijk ook lid van de VVD, FvD en sinds een paar dagen van de PvdA. Verder was ik de afgelopen tien jaar lid van bijna alle partijen en sluit ik andere partijlidmaatschappen in de komende maanden niet uit.

Waarom? Wie een systeem wil veranderen (of daar gericht invloed op wil uitoefenen), zal het systeem moeten begrijpen en gebruiken. Het systeem begrijpen en gebruiken doe je het best door er onderdeel van te worden.

Als lid van een partij mag je binnen een partij stemmen, moties indienen, meepraten en ­beslissen. Kortom: wie optimaal gebruik wil maken van ons democratisch systeem wordt lid van een of meerdere partijen. En wie lid wordt van partijen die haaks staan op zijn of haar ideeën, heeft invloed op de plek waar dat het meest zinvol is.

Enfin. U begrijpt dat ik een mix van grote verbazing en vreugde voelde toen ik ondanks mijn te late contributiebetaling tóch een stemcode ontving. Op 6 juli kreeg ik netjes een bericht waarin stond: dank voor uw stem op Pieter ­Omtzigt.

Een beetje bezorgd was ik toen bleek dat er ­opnieuw gestemd moest worden omdat het systeem fraudegevoelig zou zijn. Ik was namelijk bang dat de stemcode die ik onterecht had ontvangen hiermee ook zou vervallen. Maar gelukkig, ook in deze nieuwe, veilige stemronde deed de code waar ik op hoopte.

Ik had toen wellicht argwaan moeten krijgen, maar ik was vooral tevreden over hoe ik door de regels en het systeem van de lijsttrekkersverkiezingen was geglipt. Zelfs na een tweet over mijn plotselinge stemrecht was er niemand die vragen stelde.

Afgelopen week dacht ik hier weer aan. Toen zes CDA’ers, onder wie de vrouw van Pieter Omtzigt, kenbaar maakten dat ze een stembevestiging voor de verkeerde kandidaat hadden ontvangen. Het bestuur heeft inmiddels aangegeven dat Hugo de Jonge heus terecht heeft gewonnen. Ja, ze gaan de procedure nog wel even door een onafhankelijke partij laten onderzoeken. Maar de uitslag is betrouwbaar, echt waar.

Met verbazing tel ik alle gebeurtenissen bij elkaar op. Hadden ze bij het CDA nu maar iemand in huis die iets begrijpt van de interpretatie van cijfers. – oh wacht...