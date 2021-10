5711. Oftewel: Noordside. Het staat sinds ik social media heb in mijn profielnaam en ook op veel andere manieren uit ik het als mijn identiteit. Als ik ooit een tatoeage neem, dan staat er ‘5711’ op mijn huid.

Als je niet weet wat dit betekent, dan weet je dat je jezelf geen Amsterdammer mag noemen, laat staan Noorderling. En als je het je wel toe-eigent als een soort ironisch hipsterding, moge God je vergeven.

Voordat er een metro reed in Amsterdam-Noord, toen de GVB-bussen nog wél door de IJtunnel reden, toen iedereen nog een 1- of 2-sterrenabonnement had, of nog beter: een strippenkaart, kreeg je ‘5711’ gestempeld op je vervoerbewijs. Het is nog steeds de zonecode voor Amsterdam-Noord. Deze vier cijfers zijn voor mij meer synoniem geworden voor een thuis dan wat dan ook.

Ik kom niet alleen van de 5711. Ik bén 5711. Wij zijn 5711.

Het is grappig om te merken hoe verschillend mensen het uitspreken. Is het zevenenvijftig-elf? Is het vijfduizend-zevenhonderd-elf? Is het vijf-zevenhonderdelf? Is het vijf-eenenzeventig-een? Ik heb ze allemaal weleens gehoord. En allemaal zijn ze fout. Het is: vijf-zeven-elf.

Wat het betekent als ik het gebruik? En als ik het zeg tegen mensen die er tot nu nooit van gehoord hadden? Vooral mensen die, relatief kort, in Noord wonen?

Iedereen is welkom, als je maar respect geeft. Dus voordat je neemt, draag wat bij. Weet je niet hoe? Vraag het aan mij.

1.Niet teveel chillen aan het IJ.

2.Groet gewoon de kids op het plein.

3.Stop met voor ons te bepalen. En verkoop geen shit die wij niet kunnen betalen.

Ze hebben ons uitverkocht. Noord is thuis voor ons. Wees er zuinig op. Ik zie die huizen voor hele rare prijzen. Safari’s door de wijken. Mensen die aapjes kijken.

Mensen vragen me weleens, terecht, of al het werk dat wij met Verdedig Noord doen niet gewoon gratis expertise is voor de gemeente en voor ontwikkelaars om mee weg te lopen? Voorbeeld: we hebben dit jaar een socialeweefselkaart gemaakt van Amsterdam-Noord. Een plattegrond van ons stadsdeel waarop niet de straten en stenen te zien zijn, maar de sociale krachten en het solidariteitsnetwerk. Oftewel: de mensen en organisaties die de straten en stenen betekenis en karakter geven.

En hoezeer ik de vraag ook begrijp, nee, dit is niet gratis expertise voor de gemeente of ontwikkelaars om mee weg te lopen. Omdat ons werk altijd een bepaalde fundamentele codering bevat. Codes die niet te kraken zijn als je niet geworteld of afkomstig bent uit de buurt. En dat is maar goed ook. Want vanaf nu bepalen wij de vocabulaire.

5711.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.