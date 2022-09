‘Hee beroepszorgenmaker!” klonk het in onvervalst Amsterdams. Dat hoor je niet meer zo vaak.

Ik draaide me om en zag een man van een jaar of vijftig met zo’n fijne ironische stand van de wenkbrauwen en een verneukeratieve glimlach.

“Het is een mooi beroep,” antwoordde ik.

“Zal best. Maar hoe ga jij straks alles betalen? Ik ga naar mijn moedertje want die had ik huilend aan de telefoon. Ze moet meer aan gas en licht betalen dan ze AOW krijgt.”

“Dat is vreselijk.”

“Ach, het valt mee, want ik ben een goede zoon en ik betaal haar zorgen weg. Maar ik dacht: welke debiel heeft besloten dat we geen gas meer uit Rusland moeten nemen? Zij worden nu rijk en wij arm. Die sancties hebben totaal geen zin.”

“Die sancties zijn er voor de lange termijn. Eerst moeten wij even lijden, dan zij.”

“O… Ik zal het m’n moeder zeggen: Ma, ik kom je wel uit het ijs hakken als de Russen op hun beurt aan het lijden zijn!”

“Het is een relatief klein offer dat wij…”

Ik kon m’n zin niet afmaken.

“Ik zal het opnemen in m’n begrafenistoespraak voor haar… Moeder, je hebt een moedig offer gebracht voor de wereldvrede. Dat hoorde ik van mijnheer Holman.”

Het gezicht van de man kreeg een ernstig grimas.

“Ja, ze is ook ziek hè. Maar daar zal ik u niet mee belasten. Ze is steeds meer de weg kwijt en heeft last van haar hart. Ik zei: ‘Moeder, heeft u uw pillen ingenomen?’ Zegt ze: ‘Welke pillen?’ Ik: ‘Die voor je hart?’ Zegt ze: ‘Geef ze maar allemaal.’”

“Dat is niet leuk.”

“Nee, maar het is toch humor. Waar of niet? Ik ging vorige week naar haar toe. Is ze niet thuis. Komt ze na een kwartier. ‘Waar was je, moeder?’ ‘Boodschappen doen,’ zegt ze. ‘Waar zijn je boodschappen?’ Zegt ze: ‘Te duur.’ Ik: ‘Maar je moet toch boodschappen doen?’ Zij: ‘Waarvan?’ Een soort tussengebied, daar zit ze in. Is ze nu de boodschappen vergeten, kan ze ze echt niet betalen, ik weet het niet.”

“Vervelend voor u.”

“Ja, en nee, mijnheer Holman. Mijn vrouw heeft toen boodschappen gedaan voor haar. Maar ze vindt de supermarkt leuk. Dat zei ze. Kun je je voorstellen? Ze wandelt daar tussen de schappen. Soms wel een half uur. Dus we geven haar nu geld. Maar gisteren deed ze boodschappen voor de buren. Dat is ook niet de bedoeling.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

