‘Ik kom hier toch niet om dat geouwehoer aan te horen?’ zei de man achter me in de rij

De vrouw met de kinderwagen voor ons nam de tijd.

“We gaan verhuizen,” zei ze.

De man in de kaaskraam legde het grote, kromme mes weg en boog zich voorover.

“Weer naar een flat?”

“Nee, een echt huis dit keer.”

“Hier in de buurt?” vroeg de kaasverkoper.

“Nee, helaas niet. Een nieuwbouwwijk.”

Er kwam iemand achter ons staan.

Veel geschuif met voeten.

Gezucht.

Gezucht van iemand die in de rij staat, maar niet in de rij wil staan. Die hoort: “Ach, ja, doe maar. En kunnen die andere boeken dan ook ingepakt worden?”

Ik keek om.

Een man met een gladgeschoren gezicht waar de ergernis zich in vast had gebeten.

Fronsen. Kijken op het horloge.

“Hoef ik niet al die trappen meer op,” hoorde ik de vrouw zeggen.

“Je woonde eenhoog toch?” vroeg de kaasverkoper.

“Nee, tweehoog. Dat gezeul de hele dag. Blij dat ik daar straks af ben.”

“Kan ik me voorstellen.”

“Snel naar je nieuwe huis dan,” zei de man achter me.

Ik draaide me om.

“Ja, ik kom hier toch niet om dat geouwehoer aan te horen?” zei de man.

“U kunt ook gewoon naar de supermarkt gaan, hè?” zei ik.

“Ja, ja,” zei de man.

“Wat een eikel,” fluisterde mijn dochter.

Ik moest denken aan de foto die ik een paar dagen eerder had gezien in het Stadsarchief. Op die mooie tentoonstelling Al die Amsterdamse mensen… Met foto’s die tussen 1935 en 1975 door 29 bekende fotografen waren geschoten.

Prachtige foto’s van onder anderen Maria Austria, Eva Besnyö, en Ed van der Elsken.

En die foto van Kors van Bennekom: Jarige visboer Ome Ko, Lindengracht. 77 werd Ome Ko op de dag dat de foto werd genomen, 21 september 1956.

Hij danst, de visboer. En achter hem lachen alle mensen.

Verder: uit het raam hangende Jordanezen. De nieuwbouwwijken. De eerste hekken in het Olympisch Stadion. De aanleg van de metro. Het leven op straat.

Met het uitdijen van de stad verdween er ook veel. Ome Ko merkte het op zijn jubileumdag al op: “Het is nu, behalve vandaag natuurlijk, een beetje dooie boel op de markt. Niet meer zo levendig.”

En er werd ook niet meer zoveel gezongen als vroeger.

De kaasboer was nog in gesprek met de vrouw met de kinderwagen. Hij nam de tijd als wilde hij in zijn eentje het marktleven nieuw leven inblazen. En hij sneed nog een stukje kaas af om het de vrouw te laten proeven.

“Tsjongejongejonge,” hoorde ik achter me.

De vrouw stopte twee stukken kaas in een netje, bedankte de kaasverkoper en duwde de kinderwagen langs de ongeduldige man.

“Ik blijf hier op zaterdag staan hoor, je kunt altijd langskomen,” riep de kaasboer haar na.

Wij waren aan de beurt.

“Zullen we lekker lang over onze bestelling gaan doen?” vroeg mijn dochter.

En dat deden we.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

