6 september: een 8 voor Marco van Basten

Je ziet Van Basten voor je als hij compromisloos zijn verhaal vertelt aan de biograaf. Er is zelfs sprake van verbetenheid: zo gaat hij het zeggen, het is zíjn verhaal en hij is niet van plan om ergens doekjes om te winden. Zo heeft hij gevoetbald, zonder minnelijke schikkingen. Waar Van Basten speelde, werden geen krijgs­gevangenen gemaakt. Als de Belgische orthopeed Martens nog leeft, kan hij in december, als het boek verschijnt, beter een poosje onder zijn bed gaan liggen. Dat Marco zichzelf nooit heeft gespaard, weten we sinds hij als trainer van Ajax, Heerenveen en AZ besloot ermee te stoppen. Toen hij door Cruijff adviseurs als Ling en Fontein in zijn maag gesplitst kreeg, zag hij af van een directeurschap bij Ajax. Ik kijk niet vaak uit naar een voetbalbiografie. Naar deze wel.

Marco van Basten. Beeld EPA

5 september: een 9 voor Daniëlle van de Donk

(Wij noemen haar) Donkie dacht na afloop dat ze met 4-0 van Turkije had gewonnen. Merel van Dongen moest haar corrigeren en voegde daaraan toe dat ze waarschijnlijk in de war was door een ‘deal’ over twee doelpunten per wedstrijd. Ik gun Donkie elke deal die ze weet af te sluiten. Ik hoop dat er ook een pannadeal bij is: bij de achterlijn had ze weer zo’n streetmove waarbij het water me in de mond liep en die de Turkse verdediger noopte even te gaan zitten.

Terwijl ik dus zat te watertanden, liep mijn hart over van liefde. Na de diepe bal van Spitse tijdens de loopactie van Van de Donk, die hem vervolgens uit de lucht over de keeper heen tikte, was ik sprakeloos. Robin van Persie voetbalt nog, we noemen hem Daniëlle.

Daniëlle van de Donk. Beeld BSR Agency

4 september: een 8 voor Romelu Lukaku

Twitter: “Racist behaviour has no place on our platform, and is a complex issue.” Twitter zegt dat racisme bij hen geen plaats heeft en dat het een moeilijke zaak is. Dat laatste is onzin. Als Pogba een penalty mist en dat wordt op Twitter verbonden met zijn huidskleur, dan is dat geen complex issue. Zondag was het Lukaku die op Sardinië bij het nemen van een penalty werd ­getrakteerd op ‘apengeluiden’. Lukaku heeft veel meer klasse dan die dronken schapenkaasdraaiers met hun kleine hersens. Voor het WK van 2018 gaf hij een interview aan The Players Tribune, waarin hij vertelde hoe zijn moeder de melk moest aanlengen met water, zo arm waren ze. En dat hij als ­zesjarige jongen haar bezwoer het ooit goed te zullen maken. ­Lukaku is meer waard dan alle mekkerende Sardijnen samen.

Romelu Lukaku Beeld AP

3 september: een 8,5 voor Erik ten Hag

Niet alleen in tactisch opzicht blonk Erik ten Hag zondag uit. Als mediafiguur liet hij zich gelden door De Telegraaf de groeten te doen. Begin juni 2014 zat ik op een zondag bij WNL samen met o.a. Paul Jansen, toen nog geen hoofdredacteur van De Telegraaf. Mij was gevraagd iets over het WK te vertellen. Ik begon over de hetze tegen Van Gaal die toen volop gaande was.

Jansen vroeg glimlachend of ik het in de uitzending niet over de rol van zijn krant wilde hebben. Na afloop zei ik dat ze toch echt zouden moeten inbinden als het Nederlands elftal successen zou boeken. Dat dacht Jansen ook. Inbinden deden ze uiteraard. Alleen duurt zoiets nooit lang. Bij de eerste nederlaag is Ten Hag weer de lul. En schreeuwt iemand als Duk om persvrijheid.

Erik ten Hag. Beeld ANP

30 augustus: een 8 voor Calvin Stengs

Hoe vaak gebeurt het nu dat de commentator de Man van de Wedstrijd is? Donderdag was het zo ver. Filip Joos deed weergaloos verslag van Antwerp-AZ. Hij spaarde de Vlaamse hooligans geenszins, noch de domme kaartenpakkers van Antwerp. Weinig waardering had hij voor het voetbal van AZ, en terecht, want als de spelers van Antwerp normaal waren ­blijven doen, zou AZ geen kans hebben gehad. Zelfs Stengs begon slecht aan de wedstrijd, met een stuk of drie verloren ballen in de eerste twintig minuten. Daarna kreeg de liefhebber Joos oog voor de elegantie van zijn bewegingen en zijn linkervoet. Mij deed die linker, bij corners en vrije trappen, denken aan die van Ziyech.

Het nam niet weg dat Antwerp sterker was en vooral volwassener. Zonder een paar duivelse reddingen van Bizot had het bij rust 2-0 gestaan. Toen Mbokani (33) besloot de puber in hem ruim baan te geven, ging het er beter uitzien voor AZ. Svensson gaf hem een duwtje, waarop Mbokani uit woede Ron Vlaar, die een minuut daarvoor een verrassende overtreding op zichzelf had gemaakt, een schop van achteren ­verkocht. Toen moesten ze nog een uur. Langs de lijn kreeg de scheldende coach Bölöni, dubbelganger van Morten Olsen, ook geel.

In de tweede helft begon Stengs serieus te voetballen. Lamkel Zé maakte nog wel even 1-0 en kreeg rood voor uitzinnig juichen, maar Stengs ging dribbelen en schieten totdat hij er vlak voor tijd de verlenging uit sleepte. Die verlenging was peanuts. Filip Joos zette alles in perspectief door met een dikke keel te verwijzen naar de dood van Luis Enriques negen­jarige dochtertje.

Calvin Stengs. Beeld EPA

30 augustus: een 5 voor Renato Sanches

Hoe sterk is Lille? Met de verkoop van Pépé voor 80 miljoen leverden ze 22 goals en 11 assists in. Eigenaar en ‘zakenman’ Gérard Lopez is een handige donder: hij kocht Pépé van Angers voor 10 miljoen. Verder is de Luxemburger een van die zakenmensen –er is sprake van ‘Russische partners’ en Gazprom – aan wie je je club niet wilt toevertrouwen, tenzij het moet. De verkoop van Pépé aan Arsenal, Thiago Mendes en Koné aan Lyon en Leão aan Milan leverden 150 miljoen euro op. Dat gaven ze lang niet uit. Lopez had kennelijk zakgeld nodig.

De 20-jarige Nigeriaanse international Victor ­Osimhen lijkt de gevaarlijkste aankoop: hij scoorde tot nu toe vier keer in drie wedstrijden. Verder kochten ze de betrouwbare middenvelder André van

Rennes, Yazici van Trabzonspor en George Weahs zoon van PSG. Vergeleken met het vorige seizoen is Lille er niet sterker op geworden.

O ja, Renato Sanches kwam van Bayern: hij neemt rode kaarten en foute passes mee. Vier tot zes punten voor Ajax.

Renato Sanches. Beeld BSR Agency

30 augustus: een 8 voor Erik ten Hag

Ten Hag heeft nog weinig gemerkt van de samenwerking tussen Ajax en de mediapartner. Ik stel dan ook voor dat ik Ajax’ nieuwe mediapartner word. Wat zoiets inhoudt, geen idee, maar iemand moet het doen. Ik bied aan: een gebrek aan vooroordelen, liefde voor de taal van het Oosten, een weerzin tegen hetzes en een redelijke betrouwbaarheid. Lekken uit de kleedkamer wuif ik weg. En als Tadic een penalty mist, geef ik niet de schuld aan Femke Halsema. Ik beloof een betere mediapartner te zijn dan de huidige. Zo waarlijk helpe mij God.