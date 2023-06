Ik kijk graag naar de geilheid van de strijd, de verleidingen van een bom, het orgasme van de dood

“Wat doe je?”

“Ik bekijk wat Telegram-berichten.”

“Doe dat toch niet!”

“Waarom niet? Die frontberichten geven de werkelijkheid beter weer dan CNN.”

“Ik zag daarnet dat je naar tanks zat te kijken die werden opgeblazen.”

“Russische tanks.”

“Is dat minder erg dan Oekraïense?”

“Doe normaal!”

“Je bekijkt ze niet één keer. Je bekijkt ze een paar keer achter elkaar.”

“Dat klopt.”

“In die tanks zitten Russen. Die gaan dood. Jonge jongens.”

“Ik zie ook Oekraïners sterven. Een soldatenuniform is het ondergoed van een houten pak.”

“Dat je dat wilt zien…”

“Zeg luister eens even! Ga je nou censureren wat ik wil bekijken? Ik trek het me heus aan wat ik daar zie! En wiens schuld is het dat ik hier naar kijk, hè? Niet de mijne! Ik onderwijs mezelf! Ik zie verschrikking op verschrikking en hoop inderdaad dat Oekraïne wint. Verdomme! Het is oorlog! “

“Agressie zien, roept agressie op. Merk je het zelf? Het is net porno. Het is banaal, laag bij de gronds, sensatiezucht.”

“Dat had je tegen je grootvader moeten zeggen die op zolder naar radio Oranje zat te luisteren. Dat is net porno, opa!”

“Ga je nou Telegram vergelijken met Radio Oranje? Presentator Loe de Jong draait zich drie keer om in zijn graf.”

“Kan me niks schelen, niemand weet toch meer wie Loe de Jong is.”

“Jij weet het…”

“Ja, ik weet het. En ik zie dat het oorlog is en misschien hier oorlog wordt. Dan maken we nu deel 1 mee van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Derde Wereldoorlog. En De Bezetting 2.0 wordt dan een documentaire die men met de Vision Probril van Apple zo kan meemaken dat het is alsof men tussen de soldaten zit die omkomen.”’

“Gefeliciteerd. En wat heb je dan geleerd?”

“Dat vind ik ook zo’n stomme vraag! Die hoor ik de hele tijd. Wat heb je geleerd? Wat heb je geleerd? Nou, niks. We leren dat als Loe de Jong het eeuwige leven had gehad, hij eeuwig nieuwe delen had moeten toevoegen. Ja, die Telegramfilmpjes zijn porno. Ik kijk graag naar een oorlog die ik niet hoef te voeren. Ik kijk graag naar de geilheid van de strijd, de verleidingen van een bom, het orgasme van de dood. En dat allemaal in een schitterend geblakerd slachthuis dat aarde heet. Weet je wat ik verdomme leer? Dat domheid verreweg te prefereren is omdat je dan de dood minder vreest. Fijn, dat je zo gelukkig bent!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.