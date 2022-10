Ik keek naar de bij. Was ik Oekraïne en hij Poetin? Zijn straf was nutteloos

Hoe het kan in deze herfsttijd, weet ik niet en daar moeten biologen zich maar over buigen, maar ik trok een warme trui aan en werd opeens in mijn nek gestoken. Na een moderne dans met veel keelklanken was mijn trui uit en zag ik een bij op de grond liggen. De bij kromde zich nog even en stierf.

Zijn gifaanval op mij werd zijn dood.

Dat de bij mij moest aanvallen, begreep ik. Opeens kwam er een kolos van een lichaam in zijn warme wollen hol. Hij voelde zich aangevallen en stak.

Wie wilde hij redden?

Niemand.

Bijen sterven namelijk altijd als ze hebben gestoken. De angel scheurt van zijn lichaam en hij is dan weerloos. Ik weet niet of hij dat besefte met zijn kleine hersentjes. Wilde hij eitjes beschermen, dan kan ik het me voorstellen. Maar er waren geen eitjes. Moest de bijengemeenschap verdedigd worden? Misschien, maar niet op die plek. Er was niks, alleen mohair.

En had ik geweten dat hij in mijn trui zat, dan had ik hem vrijgelaten. Ik heb zelfs een bijenhotel op mijn balkon. Daar mogen ze gratis zitten. Ik kijk er vaak naar met de kleinkinderen en we zeggen dan tegen de dichtgeweven hokjes: “Slaap maar lekker, bijtjes.” Het hotel was dit jaar niet vol. En ik begrijp dat één gast liever in mijn trui zat.

In mijn bij zag ik iets symbolisch. Maar waarvan was het een symbool?

Terwijl ik de bij van alle kanten bekeek, had ik een nare pijn in mijn nek. Hij had me gestraft voor iets dat ik niet bewust had gedaan. Was ik Oekraïne en de bij Poetin? De straf van hem was nutteloos. Ik was sterker. Maar stel dat het andersom was? Dat ik Poetin was en de bij Oekraïne? Die gedachte was ongemakkelijk. Je ziet alleen graag de symbolen die je wilt zien.

Terwijl ik de bij tussen duim en wijsvinger oppakte, besefte ik dat we beiden nutteloze slachtoffers waren. Ik genas wel, hij was dood. Ik zou hem begraven in de vuilniszak.

Het is volkomen idioot, maar de pijn van zijn angel onderstreepte toch een licht gevoel van schuld. Waarom was dat nou weer? Mijn vader de jurist zei soms: “De ergste wraak is deze, dat geen schuldige die rechter van zichzelf is, zich vrijspreekt.”

Wat hoopte ik dat ze deze spreuk in het Kremlin kennen.

