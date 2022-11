Ik kan wel begrip opbrengen voor de acties van klimaatactivisten

Afgelopen zomer las ik dat het de koudste zomer is die we nog gaan meemaken. Het was half juli, Nederland zat in een hittegolf en de temperatuur lag rond de 35 graden. De opmerking is blijven hangen. Van soepgooiers in musea, vastplakkers bij televisieprogramma’s tot activisten in het Concertgebouw: ik kan wel begrip opbrengen voor de acties gezien de klimaatcrisis die er gaande is.

In Amsterdam kwam het activisme deze week naar buiten via ambtenaren. Ruim duizend keer is de handtekening gezet onder een brief waarin staat dat het niet goed gaat met de uitvoering van het Amsterdamse klimaatbeleid. Ambtenaren maken zich ernstig zorgen en geloven niet dat dit groene en progressieve college de CO 2 -reductie van 60 procent haalt in 2030.

De petitie ging in juli van start, maar raakte deze week in een stroomversnelling nadat ambtenaren hun werkmail gebruikte om dit aan iedereen te versturen. Annabel Nanninga (JA21) noemde het merkwaardig en vond dat ze hun werkmail niet moeten misbruiken voor het delen van politieke petities en statements. Tegengas kwam er vanuit Zeeger Ernsting (GroenLinks), die zei dat ambtenaren zelfstandig een morele afweging kunnen maken om zo’n mail te sturen.

Wethouder Hester van Buren (Personeel) gaf Annabel Nanninga gelijk en zei dat het ‘nadrukkelijk’ niet de bedoeling is dat ambtenaren dit doen. Ze zullen een reprimande krijgen. Maar voorop staat dat de kritiek niets afdoet aan hun boodschap. Terecht zeggen ambtenaren dat de gemeente niet in de buurt komt van de 60 procent CO 2 -reductie in 2030. Zelfs de eerdere ambitie van 55 procent is lijkt onhaalbaar. Ambtenaren hoeven maar naar het Parijsakkoord te wijzen om het gelijk aan hun zijde te hebben.

Over die hete zomers: onlangs is vastgesteld dat de zomer van 2022 de heetste zomer is die we kennen op het Europese continent. De oppervlaktetemperatuur was bijna 0,4 graden hoger dan tijdens de vorige zomer, die toen ook al de warmste ooit gemeten was.

Misschien hebben de ambtenaren gelijk en is het al te laat. Misschien komt Amsterdam, net zoals in Nigeria of Pakistan gebeurt en waar duizenden mensen overlijden door overstromingen, ooit onder water te staan. Dan valt er nog weinig te debatteren, is er geen Concertgebouw en zijn klassieke schilderijen weinig waard.

Maar tot we nog niet onder water staan, is het aan de Amsterdamse politici om beloftes na te komen. Tot die tijd is het aan de Zeeger Ernstings van deze raad om niet alleen ambtenaren te steunen in hun morele beslissingen, maar door bij elk (klimaat)debat de wethouders erop te wijzen dat het ze niet lukt om hun doelstellingen te halen.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.

Meer horen? Luister ook eens naar onze podcast Amsterdam wereldstad: