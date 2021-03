Ik kan van moeheid niks meer doen; ik ben wanhopig

‘Ik ben debatmoe, dokter.”

“Debat moe, of coronamoe, mijnheer Holman?”

“Nou, ik ben ook coronamoe.”

“En niet lockdownmoe?”

“Nou… Ik ben uiteraard óók lockdownmoe.”

“O, maar vorige week was u nog Ruttemoe.”

“Ja, dokter, dat ben ik ook, ik ben heel erg Ruttemoe.”

“Dus u bent moe, moe, moe, moe en moe?”

“Ja, en moe! Maar u dan dokter. U zit ook te gapen.”

“Ik ben ook moe, mijnheer Holman. Ik ben Thierrymoe.”

“Ja, ik ook!”

“Ik ben Azarkanmoe, Kaagmoe en cabaretiermoe!”

“Ja, ik ook, ik ook!! Kaagmoe, mag je dat eigenlijk zeggen, dokter?”

“Ja, die moeheid is een serieus te nemen stoornis, mijnheer Holman. Ik lijd er ook aan. Ik ben trouwens ook talkshowmoe. Heel erg. Zodra ik het woord talkshow hoor, word ik doodmoe.”

“Heb ik ook!! Wat gezellig! Die talkshows zijn ook verschrikkelijk. Doodmoe word je er van. Maar zijn ze niet inhoudelijk, dokter?”

“Van het woord inhoud word ik ook zo moe, mijnheer Holman. Dus ik begrijp uw kwaal helemaal.”

“Maar hoe bestrijden we onze moeheid, dokter.”

“Daar is niks aan te doen, mijnheer Holman. Helemaal niks. Zelfs slapen helpt niet.”

“Niks? Maar u moet mij helpen. Ik kan van moeheid niks meer doen, dokter. Ik ben wanhopig.”

“Ja, het is een wanhopige tijd. In deze tijd worden we ziek om ziekte te voorkomen. We geven vrijheid op om vrij te zijn. We geven onze leerlingen geen onderwijs, om ze straks wijzer te laten worden. We krijgen een paspoort om straks ergens naar binnen te mogen waar we al zijn. We zijn wanhopig, om toch nog enige hoop te houden.”

“Dokter, als u het zo zegt, word ik wanhoopmoe. U moet mij helpen.”

“Maar ik moet zelf ook geholpen worden. Ik ben als arts behoorlijk gestoord aan het worden. Niemand is niet ziek. Wie geen onderliggend lijden heeft, is dood. De rest is kapot. En wie niet kapot is oud. En wie oud is, moet dood, hoor ik.”

“Ik ben zo kapot, dokter. En zo oud…”

“Ik dus ook. Maar ik ben al gevaccineerd. U nog niet hè, mijn heer Holman?”

“Nee, daar word ik ook zo moe van. Iedereen in mijn omgeving is al gevaccineerd en vaccinatiemoe, maar ik niet. Weet u nu wanneer ik gevaccineerd word, dokter?”

“Nee, en ik kijk niet meer naar het RIVM, want ik ben RIVM-moe, en ook Van Disselmoe, ook GGD-moe, teststraatmoe, sneltestmoe.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.