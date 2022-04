Dit is duidelijk een bibliotheek die ooit per strekkende meter is aangekocht. We ontbijten na een Gronings feest in hotel De Doelen, het oudste van de stad. De muren stammen uit de 13de of 14de eeuw; in 1798 kocht kastelein Jan Tombrink het pand aan de Grote Markt om er een herberg te vestigen.

De boeken, die een hele muur van de zaal vullen, zijn ook gedateerd. Decennia dikke Britse wetboeken, Konsaliks met afbladderende rug, een historische roman uit de jaren zestig over de lotgevallen van Nederlandse huursoldaten in de legers van de Pruisische koning Frederik II. Ik kan niet nalaten de titels te scannen, misschien is er toch dat ene pareltje.

En ja. Het verscheen in mijn geboortejaar, 1967: Dit is mijn haven van Jos van Manen-Pieters (1930 – 2015), bekend van haar christelijke familieromans. Meer dan dertig schreef ze er, ze verkocht vier miljoen boeken. Dit boek, uitgegeven door J.H. Kok N.V. Kampen, heeft zijn stofomslag nog. Mooier is het krullerige handschrift binnenin, ‘Mevr. A Roelof Lijster, Wilhelminastraat 55, Nijverdal.’

Als ik het adres googel, zie ik nieuwbouw. De voormalige eigenaresse kan ik niet achterhalen. Maar ze was, blijkens een brochure die ik in het boek aantref, ‘Geachte Abonnee’ van de V.C.L.-serie, in 1843 als ‘V.C.L. Boekenclub’ opgericht met als doel christelijke boeken tegen een ‘billijke prijs’ uit te geven.

En dat dan weer via De Nijverdalse Boekhandel, die 43 jaar lang in de Grotestraat werd bestierd door eerst vader, toen zoon en toen kleinzoon Korver, tot de zaak het aflegde tegen de komst van internet en supermarkten die bestsellers begonnen te verkopen. ‘Krentenpikkers’, noemde kleinzoon Frits – nu eind zeventig en klein uitgever van historische boeken over Nijverdal en omstreken – die vorig jaar in Tubantia.

Voor abonnees kostte Dit is mijn haven 3,25 gulden, voor niet-abonnees 6,50. Bij werving van één nieuwe abonnee werd tot 30 juni 1967 de omnibus Romance in drievoud van Annie Oosterbroek-Dutschun beschikbaar gesteld met de drie romans Hart tegen hard, De kruishoeve en Tante Johanna. ‘Een kostelijk bezit, een weelde voor uw boekenkast.’

Ook doet uitgever Kok een oproep om de V.C.L.-boeken wegens hoge incassokosten niet meer per postkwitantie te betalen maar per giro. ‘Nog voordeliger is het om een eigen girorekening te openen. Bij het Postkantoor kunt u daarover inlichtingen krijgen.’

Met Dit is mijn haven begint mijn Groningse ochtend meteen goed. Ik vraag netjes aan het personeel of ik het boek mag meenemen om er een column over te schrijven. Er wordt een beetje giechelend gereageerd, want ‘die boeken interesseren toch niemand.’ De manager geeft haar fiat, maar dan wil ze wel die column lezen.

Bij dezen.

Marjolijn de Cocq schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? m.decocq@parool.nl