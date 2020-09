Ik houd in een schriftje bij wat links óf rechts is

Ik ben een linkse graaier, zeggen ze. Tot nu toe wordt dat alleen geroepen door mensen die keeshondje4634848 of laamaawaaien36 heten, maar voordat het een keer midden in een slagerij gebeurt probeer ik erachter te komen wat ik nu werkelijk ben: links of rechts.

Zelf heb ik geen idee, maar het begint een beetje raar te worden dat andere mensen op honderden meters afstand, aan de manier waarop ik buk, kunnen zien of ik links of rechts ben.

Ik herinner mij een optreden tijdens Oerol. Een links optreden denk ik, want er werd op elektrische instrumenten gespeeld. Rechtse mensen bespelen akoestische instrumenten. Tussen hun benen. Ik trad op met mijn band in café De Rustende Jager en tussen twee liedjes door riep er iemand uit het publiek: “Links lullen, rechts vullen.”

Ik dacht dat hij het over geslachtsgemeenschap had. Dan kon het kloppen. Tijdens Oerol wemelt het van links gedragen lullen die aan de rechterkant van het eiland willekeurig vullen. Later, alweer thuis in Leiden, begreep ik dat het over de Vara ging. Dat maakte me boos.

Stond ik daar volkomen PH-neutraal lekker muziek te maken en dan ging een of andere gek met een rode broek en witte bootschoenen mij beschuldigen van geld verdienen over de ruggen van fabrieksarbeiders.

Tijdens Oerol nota bene, wanneer Terschelling wordt overspoeld door een golf van 63-jarige rechtse doktersvrouwen die ergens midden in een duinpan, met een leren zak vol wijn om hun middel, naar het Congolese theatergezelschap Nbonko Mgab kijken, dat bij het licht van een olielamp de voorstelling Schreeuwend Helmgras speelt.

En daarna natuurlijk met die rechtse kapsels op hun hoofd urenlang nabespreken. “Volgens mij ging het juist niet over helmgras, maar over het verlangen om zelf nooit meer te hoeven schreeuwen of te buigen.” En die culturele eilandhoppers gingen mij beschuldigen van links musiceren?

Ik ben niet in die woede blijven hangen. Ik heb het proberen te omarmen en nu houd ik in een schriftje bij wat links of rechts gedrag kan zijn. Ik word er steeds beter in.

Kiwi’s kopen en dan voor de goudkleurige gaan: rechts. Je schoen laten repareren in een winkel die ook sleutels verkoopt: links. Een boek kopen omdat het een prijs heeft gewonnen: rechts. Je aanrecht aan iemand laten zien en zeggen: 35 jaar oud, maar we zijn er zo aan gehecht: links.

Schilderen met paardenstront: links. Op pontje staan en dan net doen alsof je naar een vogel kijkt, omdat je doodsbang bent dat er iemand tegen je gaat praten: links.

Een schilderij van Rien Poortvliet mooi vinden omdat de kabouter zo uit het schilderij lijkt te kunnen lopen: rechts.

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in. Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl