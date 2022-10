En opeens wordt het in het restaurant weer zwart voor m’n ogen en besef ik dat ik ga flauwvallen. Even later lig ik buiten op de grond. Mijn vrouw is er gelukkig (weer) bij en zegt dat ik ‘wakker’ moet blijven. Mijn schaamte is groter dan mijn doodsangst, merk ik. Ik hoor de ambulance en word erin gedragen en meteen onderzocht. Mijn hartslag is van de kaart en mijn bloeddruk te laag. Ik ga naar het OLVG.

Ofschoon ik dit al een paar keer heb gehad, denk ik toch dat mijn laatste uur is geslagen. Om de schaamte tegen te gaan, moet je een lied zingen, heb ik ooit gehoord (desnoods in jezelf). Hoewel ik er misschien tweehonderd ken, komt ik niet verder dan In Impe Dimpe Langelaan Komt elke week een bootje aan... Meer tekst weet ik niet.

In het OLVG ontfermt zich cardioloog dokter Zheng over mij. Hij bekijkt de uitdraai van mijn hartritme, dat lijkt op het handschrift van een peuter die net doet of hij kan schrijven, laat röntgenfoto’s nemen van hart en longen en mijn bloed controleren. Intussen probeer ik weer aan een verheven muziekstuk te denken, maar ik kom niet verder dan die rottige Impe Dimpe Langelaan, dat ik uitentreuren met mijn kleindochter gezongen heb.

Intussen denk ik aan het Einde en probeer ik tegenover mijn vrouw grappen te maken die ze niet leuk vindt: “Wie is de man in het zwart achter me? En hoe heet zo’n mes of bijl ook alweer waarop hij steunt?” De schaamte neemt iets af, maar naarmate ik opknap, neemt de ware doodsangst toe. Vreemd dat schaamte erger kan zijn dan doodsangst.

Dan komt de sympathieke dokter Zheng voor het Eindoordeel. Hij vertelt dat ze op de monitor de boezemfibrillatie goed hebben kunnen ‘vangen’. Hij adviseert nog een pil extra bij de drie die ik al slik. “En, maar dat moet u helemaal zelf uitmaken, ik adviseer u geen alcohol te drinken.” En hij legt uit waarom dat niet mag. “Zelfs niet één glas?” Hij schudt zijn hoofd: “Eén glas of meerdere maakt niet uit.” En ik mag naar huis.

“Ik begrijp mijn vader,” zeg ik.

Op zijn laatste verjaardag vroeg ik hoe hij zich voelde.

“Het besef van sterfelijkheid verdiept,” zei hij.

Mijn boot is nog niet in de Impe Dimpe Langelaan aangekomen. Zie ik de kust al? Ik denk het.

Verdiept dat?

Ja.

