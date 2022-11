Ik hoor dat in Rusland de weerzin eveneens groeit tegen het eigen land

Steeds vaker krijg ik e-mails waarin men mij wil overtuigen dat Rusland Oekraïne móést binnenvallen: de Navo kwam te dichtbij, Oekraïne was vroeger onderdeel van Rusland en de Oekraïners zijn inderdaad nazi’s. Ook lees ik wel: “Waarom moeten wij lijden? Laat Oekraïne het zelf oplossen.”

Ik ga al die argumenten hier niet bestrijden.

Ik schrijf ze op omdat ik de weerzin zie groeien.

Tegelijkertijd hoor ik via via dat in Rusland de weerzin eveneens groeit. Niet tegen Oekraïne, maar tegen het eigen land. Men moet steeds vaker naar begrafenissen van jonge mensen en begint zich vragen te stellen. Wat is precies een ‘speciale operatie?’ Zijn alle Oekraïners echt nazi’s? Wat voor nazi is Zelenski dan precies? Hoe erg zou het zijn als Oekraïne Europees zou worden? Waren wij in onze manier van leven al niet veel Europeser dan de Oekraïners?

Mijn vader had een vriend uit het kamp die in de jaren zestig en zeventig naar Japan ging. Dat vonden mijn ouders bedenkelijk. Hoe kon Frank naar het land van de mensen die hem hadden gemarteld?

“Maar Theo,” zei oom Frank tegen mijn vader, “die Jappen zijn Amerikanen geworden!” En hij vertelde over transistorradio’s, mooie camera’s en goedkope auto’s. “En ze dragen spijkerbroeken en hun haar is normaal.”

Normaal betekende: niet die korte coupe die de Japanse soldaten hadden.

Ook toen wist ik (zelf gekleed in een wit Provospijkerpak) al dat een moraal zich toont in kleren en haardracht. Maar maakten kleren, behalve de man (en vrouw) de moraal? We zagen het Maopak. Sommigen van mijn vrienden en vriendinnen wilden dat dragen! Iedereen gelijk, de macht verdeeld, geen verschillen tussen rijk en arm.

Japan was ‘normaal’ geworden; Rusland werd het grote rode gevaar.

Als morgen de oorlog is afgelopen, zullen er verhalen verschijnen over collaborateurs, zowel aan Oekraïense als aan Russische kant. Net als hier na de Tweede Wereldoorlog zal er ‘door de economische noodzaak’ laag gestraft worden. De moraal zal ook snel een zakenkostuum dragen.

Normaal.

De oude concentratiecentra zullen bestaan uit een bezoekerscentrum, voor zover ze niet totaal onttakeld worden.

En Europa, inclusief Oekraïne en Rusland, zo voorspel ik, zal zich kleden als Chinezen in kleren die dan in China in de mode zijn.

Misschien is dat wel goed: een oorlog zo snel mogelijk vergeten, schuld onder het tapijt schuiven, af en toe een krans leggen op de massagraven .

Alleen, hoe vergeet je?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.